Вт, 29.01.2019
"Следить за тем, чтобы предвыборные кампании не вмешивались в школьную жизнь, - общая ответственность всех, кто связан с образованием". Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В аварии пострадал восьмилетний мальчик, виновник ДТП скрылся с места происшествия

В аварии пострадал восьмилетний мальчик, виновник ДТП скрылся с места происшествия
Полиция просит помощи очевидцев!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Северо-Эстонская региональная больница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Raul Mee/Scanpix

В понедельник в 19.40 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Хийу: по предварительным данным, водитель на автомобиле серого или серебристого цвета не уступил дорогу Volvo C70, за рулем которого была 32-летняя женщина. 

После аварии виновник ДТП, личность которого пока не установлена, скрылся с места происшествия. Известно, что речь идет о пожилом мужчине. Полиция рекомендует ему при первой возможности обратиться в ближайший полицейский участок.

Кроме того, полиция просит очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

С места происшествия доставили в Северо-эстонскую региональную больницу находившегося в Volvo восьмилетнего мальчика. У машины виновника ДТП повреждены правый бок и капот с правой стороны.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ