В аварии пострадал восьмилетний мальчик, виновник ДТП скрылся с места происшествия
В понедельник в 19.40 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Хийу: по предварительным данным, водитель на автомобиле серого или серебристого цвета не уступил дорогу Volvo C70, за рулем которого была 32-летняя женщина.
После аварии виновник ДТП, личность которого пока не установлена, скрылся с места происшествия. Известно, что речь идет о пожилом мужчине. Полиция рекомендует ему при первой возможности обратиться в ближайший полицейский участок.
Кроме того, полиция просит очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
С места происшествия доставили в Северо-эстонскую региональную больницу находившегося в Volvo восьмилетнего мальчика. У машины виновника ДТП повреждены правый бок и капот с правой стороны.