В аварии пострадал восьмилетний мальчик, виновник ДТП скрылся с места происшествия

В понедельник в 19.40 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Хийу: по предварительным данным, водитель на автомобиле серого или серебристого цвета не уступил дорогу Volvo C70, за рулем которого была 32-летняя женщина.