Малкин стал одним из худших игроков НХЛ

Всего он провел на льду 18 минут 7 секунд (6:57 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 1 броском в створ и 2 силовыми приемами.

Допустил 2 потери шайбы, а эффективность на вбрасываниях составила 40% (выиграл 6 попыток из 15).