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  • Уголовное дело в отношении фирм Осипенко закрыто, но им придется вернуть сотни тысяч евро

Уголовное дело в отношении фирм Осипенко закрыто, но им придется вернуть сотни тысяч евро

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Мусорный контейнер фирмы Ekovir в Йыхви.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли

Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное преследование трех связанных с крупным предпринимателем из Ида-Вирумаа Николаем Осипенко фирм: AS Uikala Prügila, OÜ Ekovir и OÜ N&V, однако юридические лица, обвинявшиеся в масштабном налоговом мошенничестве, выплатят государству сотни тысяч евро.

Как сообщила Rus.err пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, избежали уголовного преследования и бывшие руководители указанных предприятий: Леонид Хокконен, Владимир Тужилкин, Янек Станкевич и Станислав Матишинец.

Частные лица должны будут выплатить в госбюджет по 1000 евро в течение ближайших шести месяцев, а вот предприятия, которые избежали судебного разбирательства по причине того, что в октябре они сменили свои регистрационные номера, заплатят гораздо больше. 

"Фирма N&V уже оплатила нанесенный ущерб в размере свыше 180 000 евро, фирмы Ekovir и Uikala компенсируют ущерб согласно установленному графику, каждая из этих фирм должна заплатить свыше 150 000 евро", - сказала пресс-секретарь Вируского уездного суда Майлис Ыунааэд.

Согласно обвинению, в период с января по декабрь 2014 года обвиняемые с целью снижения налоговых обязательств предоставляли Налогово-таможенному департаменту ложные данные, в результате их действий, по данным налоговиков, государству от неполученного налога с оборота был нанесен ущерб на сумму, превышающую полмиллиона евро.

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