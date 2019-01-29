Уголовное дело в отношении фирм Осипенко закрыто, но им придется вернуть сотни тысяч евро

Как сообщила Rus.err пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, избежали уголовного преследования и бывшие руководители указанных предприятий: Леонид Хокконен, Владимир Тужилкин, Янек Станкевич и Станислав Матишинец.

Частные лица должны будут выплатить в госбюджет по 1000 евро в течение ближайших шести месяцев, а вот предприятия, которые избежали судебного разбирательства по причине того, что в октябре они сменили свои регистрационные номера, заплатят гораздо больше.

"Фирма N&V уже оплатила нанесенный ущерб в размере свыше 180 000 евро, фирмы Ekovir и Uikala компенсируют ущерб согласно установленному графику, каждая из этих фирм должна заплатить свыше 150 000 евро", - сказала пресс-секретарь Вируского уездного суда Майлис Ыунааэд.