Продолжая тему частных военных компаний (ЧВК), портал TVNET рассказывает о самой известной из них - российской "Группе Вагнера". Эта компания, известная как карманная армия Путина, была замечена в Сирии, на Украине и в Африке. При этом Москва официально отрицает ее существование. Кому она на самом деле принадлежит? В каких боевых операциях участвовала и кто ей управляет? В этой статье мы пытаемся ответить на эти вопросы.

Что такое "Группа Вагнера"?

"Группа Вагнера" в западном медиапространстве позиционируется как частная военная компания. ЧВК - независимые от государства компании, которые предлагают военные и охранные услуги (например, защиту лиц, охрану объектов, обучение военнослужащих, обеспечение кибербезопасности и др.) за соответствующую плату и получают прибыль от своей деятельности.

По классической схеме ЧВК работают как официально зарегистрированные предприятия, которые платят налоги. Но "Группа Вагнера" официально не зарегистрирована, поскольку в России создание ЧВК не разрешено. Москва отрицает, что эта компания представляет ее интересы.

Название "Группа Вагнера" является неофициальным и основано на боевом прозвище ее учредителя и лидера Дмитрия Уткина "Вагнер", видимо, в честь немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Сам Уткин в свое время служил в так называемом Славянском корпусе в Сирии – в другой ЧВK, из которой образовалось ядро "Группы Вагнера", сообщает передача TV3 "Теория лжи".

ФОТО: Reuters/ScanPix

Хотя нет точных данных о численности военных, входящих в "Группу Вагнера", предполагается, что это может быть от 1000 до 6000 человек.

"Частные военные компании представляют собой большие рекрутские центры, подбирающие людей для конкретных задач, за которые кто-то готов заплатить", – отмечает бывший командир сухопутных войск Латвийской армии Игорь Раев.

"Для конкретной задачи они формируют боевой отряд из людей, а затем заботятся о том, чтобы доставить их обратно", – говорит Раев.

Однако отдельные аналитики подчеркивают, что сведения о "Группе Вагнера" в западных СМИ обманчивы, на самом деле эта компания может быть лишь прикрытием для российской пропаганды.

Ее цель – скрыть подразделение Министерства обороны России, которое до создания "Группы Вагнера" называлось "Славянским корпусом".

Об этом может свидетельствовать и такой факт: лидер группы Дмитрий Уткин является бывшим агентом ГРУ (российской военной разведки), он служил там до 2013 года, сообщает The Washington Post.

Прозвучало и предположение, что ГРУ проводит обучение рекрутов "Группы Вагнера", об этом в интервью порталу TVNET сказал эксперт Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис.

Аналогичную точку зрения в интервью выразил исследователь из Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.

"До 2017 года "Группа Вагнера" практически находилась под контролем ГРУ и была псевдочастной военной компанией, которой платило и которую снабжало оружием и рекрутами государство.

Российское государство фактически ею и управляло. "Группа Вагнера" получила большую автономию и постепенно превратилась в частную военную компанию совсем недавно, это было связано с победами России и Башара Асада в гражданской войне в Сирии.

Так как положение сирийской армии улучшилось, русские решили больше не использовать "Группу Вагнера" для военных операций, но оставили ее на службе государству. И в то же время "Группе Вагнера" разрешили зарабатывать, что было очень выгодно для ее владельцев, утверждает Галеотти.

Кому принадлежит "Группа Вагнера"?

Известно, что "Группа Вагнера" принадлежит российскому олигарху Евгению Пригожину, указывает Би-би-си.

"Пригожин – олигарх, который не имеет достаточного политического влияния, чтобы существенно влиять на решения Владимира Путина. Поэтому он выбрал другой путь – принимает каждое предложение Путина заработать. Таких предложений у Пригожина было немало. Например, организация банкетов и ужинов президента.

Пригожину в России принадлежит большой бизнес в сфере кейтеринга, который обслуживает различные встречи президента РФ. Благодаря этому Пригожин получил прозвище "Повар Путина".

Другие сферы деятельности Евгения Пригожина – финансирование фабрики интернет-троллей, а также мониторинг "Группы Вагнера", отмечает Марк Галеотти.

Такая позиция практически сделала Пригожина марионеткой в руках Путина, полагает Галеотти, подчеркивая, что действия олигарха связаны с исполнением воли Кремля, и сам он практически ничего не решает. С Галеотти солидарен и Марис Цепуритис.

"Путинский режим характеризует вертикаль власти, и нельзя предположить, что даже самый приближенный к власти человек может прямо диктовать российские геополитические интересы", – говорит исследователь.

Би-би-си сообщает, что Пригожин заключил сделку на строительство новой российской военной базы вблизи Украины, и его деньги использовались для финансирования солдат "Группы Вагнера".

Действия Пригожина не остались незамеченными и на международном уровне. Например, США применили к олигарху санкции, обвинив его в связи с сепаратистами с Восточной Украины и в попытках с помощью контролируемой им фабрики троллей повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Совсем по-другому к Пригожину относится Путин, в 2014 году наградивший его за заслуги перед Отечеством.

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Зачем России "Группа Вагнера"?

Странам выгодно использовать такие компании, чтобы избежать лишних военных расходов, а также снять с себя ответственность за гибель солдат. Государства могут в случае необходимости использовать ЧВК в своих интересах и в то же время отрицать какую-либо ответственность за совершенные ими действия, в передаче "Теория лжи" предположил Игорь Раев.

О том же говорит и Марк Галеотти. "Режим Путина понял, что такие компании, как "Группа Вагнера" – это инструмент для увеличения влияния России. Это намного более тонкий способ отослать солдат или представителей спецслужб на выполнение задания.

Кроме того, Путин не хочет отвечать перед обществом за то, что российских солдаты возвращаются домой в гробах. Особенно из таких стран, как Сирия.

В прошлом году несколько солдат из "Группы Вагнера" в северо-восточной Сирии попытались захватить нефтяные месторождения и столкнулись с солдатами США. Увидев, как боевики неизвестного происхождения приближаются к позициям Сирийских демократических сил (СДС), американцы поинтересовались в российском штабе в Дамаске – "Это ваши?". Москва это отрицала", – рассказывает Галеотти.

Где и как воюет "Группа Вагнера"?

Нападение в Сирии можно считать наглядным примером деятельности "Группы Вагнера". Предполагается, что ее боевики (вместе с солдатами других российских ЧВК) были активно вовлечены в защиту режима Башара Асада и участвовали в боевых операциях в сотрудничестве с российскими национальными силами.

В Сирии "вагнеровцы" заинтересовались месторождениями нефти и газа, заключив сделку с правительством Башара Аль Асада об их защите. В обмен "Группа Вагнера" получила часть прибыли.

Желание захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся в провинции Deir Ez Zoras, было главной причиной того, почему боевики этой группы так близко подошли к позициям Сирийских демократических сил (не исключено, что это была военная тактическая ошибка). Присутствие "Группы Вагнера" также наблюдалось на Восточной Украине.

По информации Центра судебной экспертизы The Atlantic Council, боевики "Группы Вагнера" были замечены сражающимися на стороне России в бою у Дебальцева в 2015 году.

Украина в этом сражении потерпела поражение, и оно считается одной из причин, побудившей украинское правительство принять условия соглашения "Минск 2".

Служба безопасности Украины сообщает, что вагнеровцы были вовлечены также в операции в Крыму и в Луганске.

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В последнее время присутствие "Группы Вагнера" наблюдалось и на африканском континенте. Учитывая, что Владимир Путин все больше интересуется африканскими природными ресурсами, Кремль начал использовать эту ЧВК как еще один инструмент своего влияния.

Похоже, что в Центральноафриканской Республике вагнеровцы, как и в Сирии, заключили сделку с правительством об охране алмазных рудников и других природных месторождений.

В начале прошлого года из Судана поступили сведения о том, что солдаты из "Группы Вагнера" охраняют принадлежащие дружественному России президенту Омару Аль Баширу золотые, урановые и алмазные рудники, отмечает компания геополитических исследований Stratfor.

Есть сведения и о возможных действиях "Группы Вагнера" на территории Ливии. В ноябре прошлого года Associated Press сообщила, что в Москве состоялась встреча между Евгением Пригожиным, министром обороны Сергеем Шойгу, главнокомандующим российской армией генералом Валерием Герасимовым и руководителем непризнанного на международном уровне правительства Ливии, генералом Халифом Хафтаром.

Россия заинтересована в использовании ЧВК в странах с нестабильной политической ситуацией. Приоритетом являются страны, которые связаны с расширением НАТО или ЕС, однако военные компании действуют и в других регионах, если только это России выгодно, утверждает Цепуритис.

Кстати, согласно расследованию Михаила Ходорковского и созданного им центра "Досье" к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в прошлом году были причастны россияне, работавшие на одну из структур Евгения Пригожина.

Каково будущее "Группы Вагнера"?

Скорее всего Путин и дальше будет использовать ЧВК в своих интересах. В конце концов "Группа Вагнера" и другие компании выполнили все свои задания и не потерпели серьезных неудач.

Убийство военнослужащих в Сирии не может считаться большой неудачей. "Невзирая на большое количество погибших (300-400 человек), инцидент существенно не повлиял на позицию России в Сирии и на международной арене", – отмечает Марис Цепуритис.

В том, что "Группу Вагнера" будут использовать в будущем, не сомневается и Марк Галеотти. "Вряд ли Путин станет прибегать к ее услугам в больших масштабах, но ограниченное использование этой ЧВК обязательно сохранится", – полагает эксперт.