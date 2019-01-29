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  • Еврокомиссия требует от Эстонии отменить плату за пересечение российской границы

Еврокомиссия требует от Эстонии отменить плату за пересечение российской границы

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Enne piiripunkti jõudmist tuleb riigist väljuvatel autodel oodata oma järjekorda ootealal, kus võetakse teenustasu.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Европейская комиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, поскольку шенгенские правила не предусматривают введения таких ограничений на выезд из Шенгенской зоны.

По оценке Еврокомиссии, поскольку не заплативший за пересечение границы водитель не сможет выехать из Эстонии, речь идет о фактическом ограничении права человека покинуть Шенгенскую зону, сообщает Postimees.

Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех погранпереходах - в Нарве, Койдула и Лухамаа.

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