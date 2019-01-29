Авария газопровода в Маарду: эвакуированы сотрудники офисного здания

В понедельник в Маарду из-за утечки газа пришлось эвакуировать людей из офисного здания.
В 11.28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Маарду на улице Фосфорийди в ходе землекопных работ был поврежден газопровод. Спасатели оградили опасную зону, улицу закрыли для движения, аварийная группа Eesti Gaas перекрыла краны газопровода, сообщили в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.
Из-за высокой концентрации газа из находящегося поблизости офисного здания эвакуировали сотрудников, помещения проветрили. В результате происшествия никто не пострадал.