Вт, 29.01.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Авария газопровода в Маарду: эвакуированы сотрудники офисного здания

Авария газопровода в Маарду: эвакуированы сотрудники офисного здания

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Eesti gaas.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

В понедельник в Маарду из-за утечки газа пришлось эвакуировать людей из офисного здания.

В 11.28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Маарду на улице Фосфорийди в ходе землекопных работ был поврежден газопровод. Спасатели оградили опасную зону, улицу закрыли для движения, аварийная группа Eesti Gaas перекрыла краны газопровода, сообщили в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.

Из-за высокой концентрации газа из находящегося поблизости офисного здания эвакуировали сотрудников, помещения проветрили. В результате происшествия никто не пострадал.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ