Авария газопровода в Маарду: эвакуированы сотрудники офисного здания

В 11.28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Маарду на улице Фосфорийди в ходе землекопных работ был поврежден газопровод. Спасатели оградили опасную зону, улицу закрыли для движения, аварийная группа Eesti Gaas перекрыла краны газопровода, сообщили в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.