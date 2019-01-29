Строительство жилого дома ополчило жителей Юхкентали против властей

Владимир Свет: строительство многоквартирного дома не исключает создания общественного сада

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, устверждение, что детальная планировка участка по адресу Выйстлузе, 15 мешает созданию общественного сада, который хотят видеть на этом месте жители, не соответствует действительности.

«На самом деле предложение о создании общественного сада касается не частной земли, на которой планируется построить дом, а принадлежащего городу участка по адресу Пюссироху, 5, рядом находящейся на нем детской площадкой, - говорит Свет. - Идею создания сада Управе района Кесклинн предложили местные жители и общество Юхкенталли. Последний раз ее обсуждали 20 ноября вместе с руководителем общества Райво Салумяэ. На встрече критики идеи создать сад на городской земле не прозвучало».

Старейшина района отметил, что было бы ошибочно утверждать, что детальная планировка участка по адресу Выйстлузе, 15 исключает создание общественного сада. «Управа района Кесклинн готова обсуждать дальнейшие шаги по созданию сада, если у местных жителей есть к нему интерес, - уточнил Свет. - Важно отметить, что после создания сада городскими властями, местным жителям необходимо будет о нем постоянно заботиться».

«Хочу подчеркнуть, что строительство нового здания на частной территории изменит городскую среду для соседей и поэтому застройщик должен сделать все возможное, чтобы снизить существующие риски - т.е. гарантировать, что новое здание будет хорошо вписываться в жилую среду, решить связанные с парковкой вопросы и обеспечить достаточное количество света для соседнего дома», - добавил старейшина.