Строительство жилого дома ополчило жителей Юхкентали против властей
Члены общества «Юхкентали» и их ближайшие соседи воюют против планов возведения многоквартирного дома на улице Выйстлузе в Таллинне, но городские чиновники не считают их аргументы достаточными, пишет Postimees.
Вчера контраргументы, выдвинутые против планировки Выйстлузе, 15, обсуждали в Министерстве финансов, отдел регионального управления которого занимается разрешением споров о планировках, если их не удается разрешить в уездных управах.
Жилые дома на улице Выйстлузе, идущей параллельно улице Юхкентали, стоят там испокон веку. Сейчас в эпицентре противостояния оказался пустой участок земли, который находится между более чем вековым деревянным одноэтажным домом и многоэтажками советских времен. Девелопер собирается построить там пятиэтажный дом, но община района с этим не согласна, и против строительства собрано уже больше ста подписей. Имеются возражения и у ближайших соседей.
«Жители всех окрестных домов против застройки этой земли. Запущена местная инициатива – оформить участок в площадку и разбить там общественный сквер. Это также является причиной, по которой эти планы не устраивают местных жителей», - сказал представитель Общества «Юхкентали» Райво Салумяэ: по его словам, можно было собрать намного больше подписей, но на это не было времени.
По словам Салумяэ, представляющего как общество, так и товарищества, которые мечтают о сквере, то, что назначение участка на Выстлузе, 15 изменили на жилую землю, для местных жителей стало неприятным сюрпризом.
«Но даже если земля общественного назначения становится жилой, все же остается вопрос: как этим участком пользоваться? Это не означает, что там можно автоматически построить высокую башню. Местные жители чувствуют, что тут что-то неладно», - сказал Салумяэ.
По его словам, жители разговаривали об общественном сквере с представителями Таллиннского департамента окружающей среды, которые идею поддержали: «И управа района Кесклинн хочет, чтобы эта земля использовалась как можно лучше. А теперь с южной стороны тут построят башню, которая закроет солнце», - сказал Салумяэ.
Он не понимает, почему здание должно быть таким высоким. На соседнем участке стоит старое одноэтажное здание, которое, по словам активиста, имеет культурную ценность.
«Это был гостевой дом, который построили еще в середине 19 века. Это уникальное здание, а теперь рядом с ним построят башню. Городское пространство будет полностью нарушено. Это плевок в лицо местным жителям», - считает Салумяэ.
Архитектор службы детальных планировок Департамента городского планирования Реэт Сарв объяснила, что застройка участка согласуется с ведущим целевым назначением, обозначенным в общей планировке: «Этот участок принадлежит частному собственнику, и для того чтобы устроить там общественный сквер, никто не будет проводить принудительное отчуждение. У нас не 1940 год».
По ее словам, высоту здания уменьшили с шести до пяти этажей. Также она обратила внимание на то, что рядом со зданием уже стоит девятиэтажный дом: «Мы считаем, что пятиэтажное здание будет смотреться там абсолютно нормально».
Руководитель отдела службы детальной планировки Хаабрести и Кесклинна Ивика Маавере объяснила, что составители планировки рассматривали не только соседний участок, но и весь квартал в целом, в более широком контексте: «Нам важно целостное городское пространство».
Она добавила, что находящееся рядом с данным участком одноэтажное здание – это исключение, а новое здание учитывает развитие всего района: «То, что вы фокусируете внимание только на этом одноэтажном зданиие и утверждаете, что новое здание рядом с ним неуместно, – ошибка».
Руководитель Харьюской службы отдела регионального управления Министерства финансов Леэви Лаэвер, под руководством которого ведется обсуждение, признал, что в ходе обмена мнениями к консенсусу не пришли. Министерство, по его словам, примет решение в течение 30 дней.
Владимир Свет: строительство многоквартирного дома не исключает создания общественного сада
По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, устверждение, что детальная планировка участка по адресу Выйстлузе, 15 мешает созданию общественного сада, который хотят видеть на этом месте жители, не соответствует действительности.
«На самом деле предложение о создании общественного сада касается не частной земли, на которой планируется построить дом, а принадлежащего городу участка по адресу Пюссироху, 5, рядом находящейся на нем детской площадкой, - говорит Свет. - Идею создания сада Управе района Кесклинн предложили местные жители и общество Юхкенталли. Последний раз ее обсуждали 20 ноября вместе с руководителем общества Райво Салумяэ. На встрече критики идеи создать сад на городской земле не прозвучало».
Старейшина района отметил, что было бы ошибочно утверждать, что детальная планировка участка по адресу Выйстлузе, 15 исключает создание общественного сада. «Управа района Кесклинн готова обсуждать дальнейшие шаги по созданию сада, если у местных жителей есть к нему интерес, - уточнил Свет. - Важно отметить, что после создания сада городскими властями, местным жителям необходимо будет о нем постоянно заботиться».
«Хочу подчеркнуть, что строительство нового здания на частной территории изменит городскую среду для соседей и поэтому застройщик должен сделать все возможное, чтобы снизить существующие риски - т.е. гарантировать, что новое здание будет хорошо вписываться в жилую среду, решить связанные с парковкой вопросы и обеспечить достаточное количество света для соседнего дома», - добавил старейшина.