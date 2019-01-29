Вт, 29.01.2019
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"Манчестер Юнайтед" собирается выиграть АПЛ уже в этом сезоне

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Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjær.

ФОТО: David Klein/Sportimage/PA Images/Scanpix

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал Goal.com о целях команды в текущем сезоне.

«Топ-4 АПЛ не является пределом наших мечтаний. Мы – «Манчестер Юнайтед» и всегда должны стремиться выиграть лигу.

Мы не сможем сделать это в этом сезоне, но нужно смотреть вперед, потому что мы должны вернуться на прежние позиции.

Сейчас у нас остается Лига чемпионов и Кубок Англии. Так что мы не можем говорить лишь о попадании в четверку в АПЛ.

Нам нужно спросить себя: «А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом сезоне?» Как я уже говорил, к каждому матчу я подхожу с пониманием того, что мы можем выиграть его.

На данный момент мы лишь шестые и сильно отстаем от лидеров. Мы боремся за тройку сильнейших. Не думаю, что реально занять первое или второе место.

Но я очень впечатлен командой, игроками, командным духом и нашим желанием развиваться», – сказал Сульшер.

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