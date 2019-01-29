Российскому биатлонисту предрекли победы над Фуркадом и Бо

«Зачастую люди с потрясающими данными в условиях стресса не могут показать ничего. Хотя данные тоже нужно оценивать правильно.

Шипулин говорил, что не отличался выдающимися данными? Это так. В команде по всем показателям он был реально середнячком. Но то, как он реализовывался в гонках, – вышка. Антон умел задействовать все свои резервы.

Александр Логинов в какой-то степени уникум. У него очень сильно развиты аэробные способности. Обычно в такой ситуации скоростно-силовые возможности у человека низкие. Однако у Александра и они высокие. Работоспособность сердечно-сосудистой системы крайне высокая, но при этом есть импульс. Помимо этого, мощность медленных волокон на достаточном уровне.

С ним нужна индивидуальная работа. Логинову нельзя загружать нервно-мышечный аппарат. Он должен всегда быть в тонусе. В этом сезоне примерно до Нове-Место нам приходилось постоянно раскачивать его перед гонками. И только в Чехии он начал чувствовать свой ход, прыгать на подъёмах.

У нас вообще думающие ребята. Тот же Логинов углублялся в это. Читал много специальной литературы. Ему интересно. Он фанат в том смысле, что всегда копается в себе, анализирует. Он не будет винить кого-то вокруг – будет искать в себе. Вспоминать, где он что-то не доделал, размышлять, над чем ему стоит поработать

У него потенциал не меньше, чем у Бo и Фуркада. Другое дело, что у него он находится немного с другой стороны. Не буду раскрывать карты, скажу лишь, что у Александра есть серьёзные резервы, и ему известно, в чём они заключаются. Логинову есть где прибавлять. И через сезон, а может уже и в следующем, он будет стабильно обыгрывать Бo и Фуркада", – цитирует Истомина «Спорт-экспресс».