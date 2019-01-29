Из Москвы в Венесуэлу вылетел загадочный самолет, который может вывезти из страны 500 человек

28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу, сообщает "Новая газета".
По информации издания, вылетевший в Каракас самолет перед этим вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия — НГ). Пассажиров на его борту не было.
По данным Flightradar24, прибытие российского «Боинга» в Каракас ожидалось в 20.00 по местному времени.
«Новая газета» пыталась связаться с авиакомпанией, пока ответа нет. Российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно.
Своими планами вывезти из страны несколько сотен россиян пока не делился и МИД России.
Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.
Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо переходным президентом. В ответ Мадуро заявил, что США совершают серьезную ошибку, объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.
Испания, Великобритания, Франция и Германия заявили, что если президент страны Николас Мадуро не проведет в стране выборы в течение восьми дней, они признают Гуайдо новым лидером. Венесуэла это условие отвергла.
Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».