В центре Таллинна автомобиль скорой помощи попал в аварию

Сегодня на перекрестке Лаагна-теэ и Вилмси в 09.19 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Opel. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками везла в больницу пациента и столкнулась с автомобилем, сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.