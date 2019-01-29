В центре Таллинна автомобиль скорой помощи попал в аварию
Сегодня на перекрестке Лаагна-теэ и Вилмси в 09.19 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Opel. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками везла в больницу пациента и столкнулась с автомобилем, сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.
На место происшествия была выслан другой автомобиль скорой помощи для доставки пациента в больницу. В ДТП получили повреждения три сотрудника скорой помощи. Водитель автомобиля Opel не пострадал.
Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства.