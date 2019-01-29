США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei

В частности, задержанная 1 декабря в Канаде Мэн Ваньчжоу обвиняется в том, что она предоставила недостоверную информацию американским банкам, относительно бизнес-связей китайской компании с Ираном. Позднее она была отпущена под залог. США добивается экстрадиции финдиректора.

Кроме того, Huawei обвиняют в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров. Это касается в первую очередь разработок компании T-Mobile в области роботизированных телефонов.

Спор Huawei с T-Mobile

В мае 2017 года компания T-Mobile по решению суда присяжных в городе Сиэттле получила от Huawei компенсацию в 4,8 млн долларов, напоминает американская газета Seattle Times.

За прошедшие месяцы власти США, опасаясь утечки персональных данных, неоднократно предостерегали другие страны от использования телекоммуникационного оборудования, поставляемого американскими компаниями-партнерами Huawei. Китайский технологический гигант каждый раз опровергал эти обвинения, требуя от США предоставить доказательства.

В январе 2019 года менеджер по продажам Huawei в Польше был арестован по обвинению в шпионаже в пользу китайской разведки. После этого Huawei уволила его.

Предупреждения Сороса