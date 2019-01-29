Информация похожа на бактерии

Ученый эволюционист Доккинз еще задолго до интернет-мемов, в 70-х годах 20 века предположил, что информация, как и гены, передается копированием. Единственный смысл мемов в том, чтобы они распространялись, поэтому некоторые современные ученые сравнивают информацию с вирусами. На этой волне появился даже термин – вирусная реклама, вирусный видеоролик.

Век информации со своими пропагандистскими войнами, Гуглом, который знает все, Википедией, без которой не обходится уже ни один школьный или университетский реферат, накладывает все больше и больше требований к пользователям интернета.

Какие опасности таит в себе некритичное отношение к информации в Сети, и что можно с этим делать?

Плохая информационная диета – сродни плохой пищевой диете