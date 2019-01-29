Информация похожа на бактерии: есть полезные, есть неполезные, но все очень заразные. Мы все знаем эти – «Кто мы? Женщины! Что мы хотим? Не знаем!», «Блины с лопаты, Карл!» и прочие «Вы держитесь там, просто денег нет», «Траволта в замешательстве» и демотиваторы с Ди Каприо в роли Гэтсби, а также, конечно, собака, которая стала «улыбака», пишет в техноблоге Digitark психолог Роман Тимофеев, поддержавший акцию цифровой уборки.
Ученый эволюционист Доккинз еще задолго до интернет-мемов, в 70-х годах 20 века предположил, что информация, как и гены, передается копированием. Единственный смысл мемов в том, чтобы они распространялись, поэтому некоторые современные ученые сравнивают информацию с вирусами. На этой волне появился даже термин – вирусная реклама, вирусный видеоролик.
Век информации со своими пропагандистскими войнами, Гуглом, который знает все, Википедией, без которой не обходится уже ни один школьный или университетский реферат, накладывает все больше и больше требований к пользователям интернета.
Какие опасности таит в себе некритичное отношение к информации в Сети, и что можно с этим делать?
Плохая информационная диета – сродни плохой пищевой диете
Американский автор Клэй Джонсон, автор книги «Информационная диета: аргументы за сознательное потребление», остроумно заметил, что обвинять информацию в том, что она нас перегружает. Это все равно, что обвинять жаренную курицу в нашем избыточном весе. Он утверждает, что с людьми случается информационное ожирение: они ищут и получают только ту информацию, которая подтверждает их убеждения.