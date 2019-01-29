Смотрите, кому из русскоязычных деятелей Эстонии вручат государственные награды!

В опубликованном Postimees списке есть и русские имена. Среди представленных к наградам - заведующая кафедрой русской литературы Тартуского университета, профессор Любовь Киселева (Орден Белой звезды IV степени), у которой в этом году вышла книга "Эстонско-русское культурное пространство".

К награде представлена и заслуженная эстонская фехтовальщица Ирина Эмбрих (Орден Белой звезды III степени), кроме того, в списке значатся деятель культуры Зинаида Клыга и бывший яхтсмен Юрий Шарашкин (Орден Белой звезды V степени), а также фотограф Татьяна Муравская.

За развитие предпринимательства и поддержку автомобильного спорта Ордена Белой звезды IV степени удостоится и крупный бизнесмен Олег Гросс.