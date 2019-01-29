Вт, 29.01.2019
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  • Смотрите, кому из русскоязычных деятелей Эстонии вручат государственные награды!

Смотрите, кому из русскоязычных деятелей Эстонии вручат государственные награды!

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Орден Белой звезды V степени.

ФОТО: ERR

Накануне 101-й годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные награды людям, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Всего наград удостоятся 112 человек.

В опубликованном Postimees списке есть и русские имена. Среди представленных к наградам - заведующая кафедрой русской литературы Тартуского университета, профессор Любовь Киселева (Орден Белой звезды IV степени), у которой в этом году вышла книга "Эстонско-русское культурное пространство".

К награде представлена и заслуженная эстонская фехтовальщица Ирина Эмбрих (Орден Белой звезды III степени), кроме того, в списке значатся деятель культуры Зинаида Клыга и бывший яхтсмен Юрий Шарашкин (Орден Белой звезды V степени), а также фотограф Татьяна Муравская.

За развитие предпринимательства и поддержку автомобильного спорта Ордена Белой звезды IV степени удостоится и крупный бизнесмен Олег Гросс.

С полным списком представленных к наградам можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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