Ирина Эмбрих получит высокую государственную награду

Шпажистка Ирина Эмбрих получит Орден Белой звезды третьей степени, а Уку Рандмаа, представляющий парусный спорт - Орден Белой звезды пятого класса. Орденом Красного креста будет награждена в этом году и Силье Фалькенберг, генсек Союза инвалидного спорта Эстонии.

В числе отмеченных госнаградами в этом году вошли также тренеры и меценаты Олег Гроссь, тренер по плаванию Хильу Лилло и тренер по парусному спорту Юри Шарашкин.