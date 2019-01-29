Ирина Эмбрих получит высокую государственную награду

В этом году государственные награды из рук президента Керсти Кальюлайд получат 112 человек. В числе награжденных и двое спортсменов.
Шпажистка Ирина Эмбрих получит Орден Белой звезды третьей степени, а Уку Рандмаа, представляющий парусный спорт - Орден Белой звезды пятого класса. Орденом Красного креста будет награждена в этом году и Силье Фалькенберг, генсек Союза инвалидного спорта Эстонии.
В числе отмеченных госнаградами в этом году вошли также тренеры и меценаты Олег Гроссь, тренер по плаванию Хильу Лилло и тренер по парусному спорту Юри Шарашкин.
Вручение государственных наград состоится 22-го февраля в Центре Арво Пярта.