Вт, 29.01.2019
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Ирина Эмбрих получит высокую государственную награду

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Irina Embrich

ФОТО: FIE / AUGUSTO BIZZI

В этом году государственные награды из рук президента Керсти Кальюлайд получат 112 человек. В числе награжденных и двое спортсменов.

Шпажистка Ирина Эмбрих получит Орден Белой звезды третьей степени, а Уку Рандмаа, представляющий парусный спорт - Орден Белой звезды пятого класса. Орденом Красного креста будет награждена в этом году и Силье Фалькенберг, генсек Союза инвалидного спорта Эстонии.

В числе отмеченных госнаградами в этом году вошли также тренеры и меценаты Олег Гроссь, тренер по плаванию Хильу Лилло и тренер по парусному спорту Юри Шарашкин.

Вручение государственных наград состоится 22-го февраля в Центре Арво Пярта.

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