Индекс восприятия коррупции: Эстония вошла в топ-20

Индекс измеряется по шкале в 100 пунктов, где 0 означает максимум коррупции, а 100 - минимальное наличие коррупции. Первые места занимают Дания с 88 пунктами, Новая Зеландия с 87 пунктами и Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария с 85 пунктами.

По сравнению с 2017 годом Эстония по шкале в 100 баллов Индекса восприятия коррупции улучшила результат на два пункта, получив в итоге 73 пункта. Позитивно также и то, что Эстония вошла в число 20 государств мира, результат которых по статистике с 2012 года заметно улучшался.

По оценке объединения Korruptsioonivaba Eesti (Свободная от коррупции Эстония) улучшению индекса 2018 года способствовали дошедшие до суда в 2017 году случаи политической коррупции, демонстрирующие независимость правовой системы от власти. Позитивное влияние также оказала на уровне местных институтов реформа управления и ход муниципальных выборов.

"Анализ индекса показывает, что проведенные в Эстонии обширные реформы привели к снижению коррупции, поэтому результаты нескольких последних лет привели к нынешнему уровню,- сказал председатель правления Korruptsioonivaba Eesti Эркка Яаккола. - Сейчас мы видим, что в индексе отразились случаи коррупции, которые к настоящему времени тем или иным способом получили окончательное решение".

По словам Яаккола, стоит упомянуть также, что Индекс восприятия коррупции не включает частный сектор и движения черных денег, поэтому потрясавшие целый год коллизии банка Danske Bank отражения в индексе не нашли.

В целом же Индекс восприятия коррупции не представляет собой особенно хорошей картины: две трети 180 государств получили менее 50 пунктов. Средним результатом в этом году стал показатель лишь в 43 пункта. Впервые в первую десятку стран не вошли США, ухудшились также позиции таких демократических государств как Венгрия и Турция.

Хотя в индексе это не отразилось, и в добившемся хороших результатов Азербайджане были случаи международного отмывания денег ли же до сих пор нет жесткой регуляции ни лоббирования, ни политического финансирования. Тем самым хороший результат не значит безусловно, что государство может позволить себе меньше работать над профилактикой Коррупции и мошеннических схем.

Связанные с Индексом восприятия коррупции исследования показывают, что в государствах, где коррупции меньше, лучше защищены социальные и политические права и правит сильная демократия. В странах с худшими результатами сложнее выбраться из заколдованного круга, поскольку коррупция ослабляет права человека, и в то же время в слабых демократиях больше возможностей получать выгоду от коррупции.