Эхо Сочи: еще одного российского спортсмена дисквалифицировали за допинг

Воевода может подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четвёрок. После Олимпиады 2014 года они завершили карьеру. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.