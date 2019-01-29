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Эхо Сочи: еще одного российского спортсмена дисквалифицировали за допинг

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Russian President Dmitry Medvedev (L) poses with bobsleigh Olympic bronze medallist Alexey Voevoda after decorating him with the Order of Merit for the Fatherland during a ceremony to honour Russian athletes who won medals at the Vancouver 2010 Winter Olympics in Moscow March 15, 2010. REUTERS/Maxim Shipenko/Pool (RUSSIA - Tags: SPORT OLYMPICS POLITICS BIATHLON)

ФОТО: POOL/REUTERS

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала на два года бобслеиста Алексея Воеводу за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.

Срок дисквалификации отсчитывается с 21 декабря 2018 года.

Воевода может подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина.

На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четвёрок. После Олимпиады 2014 года они завершили карьеру. Их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

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