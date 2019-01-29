Удивительный скачок цен на квартиры в одной отдельно взятой волости Харьюского уезда

По словам Анне Пайос, рынок недвижимости волости Саку отличается от столичного и рынков других соседних волостей. «В прошлом году цены на квартиры в Саку росли в четыре раза быстрее, чем в Таллинне. В Таллинне наибольшее количество сделок совершается с небольшими двухкомнатными квартирами, а в Саку предпочитают покупать большие, площадью более 70 квадратных метров. Это происходит главным образом потому, что семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия, предпочитают покупать более дешевые квартиры за пределами Таллинна. Из-за высокого спроса цены на такие семейные апартаменты в Саку также выросли в прошлом году - на 31%», - отметила Пайос.

Что касается количества сделок купли-продажи квартир, то в прошлом году в волости Саку чемпионом стала деревня Касеметса, где была заключена одна пятая часть всех сделок с квартирами в волости в 2018 году. Также много квартир было куплено в деревнях Мяннику и Саустинымме. «В последние годы рынок недвижимости Саку резко вырос. В прошлом году было совершено на 50% больше сделок купли-продажи, чем пять лет назад. А самая дорогая квартира волости была продана за 226 000 евро», - добавила Пайос.