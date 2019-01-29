Фото: стильный современный дизайн квартиры в новом доме в Хааберсти

Жилой район Мерираху высоко ценится на рынке недвижимости, к тому же интерьер этой двухэтажной четырехкомнатной квартиры с двумя балконами на улице Вабаыхумуузеуми создан с помощью профессионального дизайнера, предлагает портал недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

На первом этаже прихожая с гардеробной, просторная гостиная с открытой кухней и балконом, а также ванная. Полы помещений первого этажа покрыты плиткой из натурального камня. В кухне установлена высококачественная, сделанная по специальному заказу кухонная мебель с интегрированной техникой. В ванной - большая душевая и WC.

ФОТО: city24.ee

На втором этаже также есть санузел с ванной и туалетом и три спальни. В каждой спальне - встроенный шкаф для одежды и балкон. Квартира продается со всей обстановкой, включая изысканную мебель от известных производителей.

ФОТО: city24.ee

Дом находится в прекрасном зеленом месте. У проживающих в этом районе есть замечательная возможность пользоваться освещенными пешеходными дорожками, которые начинаются прямо у дома.

ФОТО: city24.ee

Под домом находится относящееся к квартире парковочное место: в подземный этаж можно спуститься на лифте.

ФОТО: city24.ee