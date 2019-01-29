Несколько моделей смартфонов Huawei и Honor скоро получат прошивку EMUI 9.0 на базе Android 9.0 Pie

По последним данным, более 23 моделей смартфонов Huawei и Honor уже обновили до новейшей версии мобильной операционной системы Google. Задачей компании является выпуск Android 9.0 Pie для 150 миллионов пользователей смартфонов Huawei и Honor, пишет ixbt.com.

Недавно началось открытое бета-тестирование EMUI 9.0 на базе Android 9.0 Pie среди пользователей смартфонов Huawei Nova 3i, Honor 8X и Maimang 7, которые построены на базе однокристальной системы Kirin 710.

Теперь же в открытому бета-тестированию подключили модели, которые имеют в своей основе SoC Kirin 659. Речь идет о таких смартфонах, как Honor 9 Youth Edition, Honor 9i, Honor Play 7X, Huawei Enjoy 7S и Huawei Enjoy 8 Plus, которые были выпущены на рынок в 2017 и 2018 годах.