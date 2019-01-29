Пытавшемуся убить эстонскую певицу и ее детей вынесен приговор

Виснапа признали виновным в попытке убийства Хедвиг Хансон и ее семьи, а также в нанесении телесных повреждений. В отношении одного из потерпевших предъявленное Виснапу обвинение в попытке убийства не нашло подтверждения. Кроме того, не нашло подтверждения то, что нанесение телесных повреждений имело место в зависимых отношениях.

Сам Виснап виновным себя не признает. «Bullshit, - заявил он после оглашения приговора. - Я этот дом не поджигал». По словам Виснапа, в ночь на 7 июля он увидел у соседского дома зарево и на самом деле пошел тушить пожар, а не поджигать. Он добавил, что намерен оспорить приговор в окружном суде.

Айвар Виснап. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Согласно предъявленному обвинению, минимальный срок тюремного заключения за попытку убийства составляет восемь лет. Максимальный - пожизненное заключение.

Суд счел, что собранные доказательства подтверждают вину Виснапа. Назначая наказание, суд учитывал, что вина Виснапа достаточно велика, потому что в тот момент, когда он поджег дом, внутри находились не только взрослые, но и двое детей, и он совершил преступление преднамеренно. Суд смягчил наказание, поскольку преступление не было доведено до конца. Не нашло подтверждения то, что Виснап пытался убить находившегося в доме знакомого пострадавшей.

Что касается эпизодов с нанесением телесных повреждений, то они не только причинили потерпевшей физическую боль, но и причинили ущерб ее здоровью. Поэтому суд счел, что преступление Виснапа - средней тяжести.

Потерпевшая не стала требовать от обвиняемого компенсации.

Ему придется возместить расходы на производство в размере 1867 евро.

Согласно обвинению, ночью 7 июля Айвар Виснап с целью убийства облил бензином крыльцо и часть стены принадлежащего потерпевшей дома в Вильяндимаа. Виснап знал, что потерпевшая находится в это время в доме с двумя несовершеннолетними детьми. Кроме того, в доме находился знакомый потерпевшей.

Обвиняемый поджег дом, подвергнув реальной опасности жизнь, здоровье и имущество потерпевшей. После поджога дома знакомый потерпевшей начал тушить пожар, но обвиняемый пытался ему помешать. Убийство не было доведено до конца, поскольку знакомому потерпевшей частично удалось потушить огонь и на место происшествия прибыли спасатели.

Кроме того, Виснапа обвиняли в неоднократном применении насилия в отношении своей сожительницы.