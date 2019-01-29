По делу о теракте в Страсбурге задержаны пять человек

Во Франции во вторник, 29 января, задержаны пять человек по делу о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге. Их подозревают в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление, подтвердили близкие к расследованию собеседники французского издания Le Point. Все подозреваемые - члены одной семьи.
11 декабря в Страсбурге 29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям рождественского базара, убив пять человек. Спустя два дня Шекатт был застрелен полицейскими при задержании, пишет DW.com.
До нападения на рынок его неоднократно привлекали к ответственности во Франции, Германии и Швейцарии за различные правонарушения. В 2017 году ФРГ выслала Шекатта во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме он уделял большое внимание религии и был заподозрен в приверженности радикальным исламским взглядам. При обыске в доме Шекатта был обнаружен USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший поклялся в верности террористической организации "Исламское государство".