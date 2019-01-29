По делу о теракте в Страсбурге задержаны пять человек

До нападения на рынок его неоднократно привлекали к ответственности во Франции, Германии и Швейцарии за различные правонарушения. В 2017 году ФРГ выслала Шекатта во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме он уделял большое внимание религии и был заподозрен в приверженности радикальным исламским взглядам. При обыске в доме Шекатта был обнаружен USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший поклялся в верности террористической организации "Исламское государство".