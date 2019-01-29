Серия интервью: «Национализм – это национализм: мы не должны ни стыдиться, ни дополнять это слово»

- Вы – мульк. Что это для вас означает?

- Каждый человек ощущает свою идентичность, связанную с семьей и с местностью. Я родом из Вильянди. Правда, не из историческая Мульгимаа, но наш хутор находится в исторической Мульгимаа. Нигде больше я не приживаюсь.

- Что на латышском языке означает "мульк"?

- Ну, прямого перевода вроде бы нет, но вы, видимо, имеете в виду, что «дурак».

- Некоторые думают, что это так, но это псевдоэтимология: предположительно, это слово связано с хутором под названием Мульк, жители которого первыми приехали из Вильяндиимаа в Тартумаа скупать хутора. Но что из себя представляют мульки?

- О них много говорится в литературе: работящие, несколько своевольные, гордые. Эстонский сельский капитализм точно вырос из Мульгимаа: скупать хутора начали именно там. Возникли свои классы, но и батраки, и хозяева были эстонцами. Там есть свои противоречия и проблемы. Во время депортаций Мульгимаа пострадала больше всего, и больше всего стукачей было в Мульгимаа.

- В пьесе Лидии Койдулы «Этакий мульк, или Сто вак соли» самым сильным аргументом обоих главных героев было собственное разумение. Что это, как вам кажется, означает и насколько это может пригодиться в жизни?

- В позитивном ключе: любознательность и жажда познания. Мы хотим сами все узнать, всему научиться. Но при принятии собственного решения нужно прислушиваться и к опыту других. Собственное разумение - это еще и обучение, и жизненный опыт.

- На вашем хуторе Порилинна вы можете бывать только в выходные, но на фотографиях в Facebook вы позируете с овцами и бычками. Кто их кормит, когда вас нет?

- Я туда действительно попадаю реже, чем хотелось бы. Это место, где можно поработать физически и снять напряжение. Но мои животные не требуют каждодневного присмотра. Овцам нужно один-два раза в неделю дать корм, вода и минералы есть. Они самостоятельно справляются и зимой – у них есть крыша над головой. А у меня есть друзья, которые за ними присматривают. Кстати, у нас есть еще и шотландские горные бычки, которые тоже хорошо адаптированы к условиям зимы.

- То есть, наемных работников нет?

- Нет.

- В Facebook я нашла и фотографию, на которой вы позируете с голым торсом и с вилами. Почему вы не используете ее в предвыборной кампании?

- Ну, это летняя фотография, в зимнее время она неуместна. И она там так давно, что уже не новая и не интересная. Ее сделали какое-то время назад во время сенокоса.