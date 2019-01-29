Без паники! Столичную добавку к пенсии не отменили

«За эти годы было много изменений – то нужно было повторно подать заявление, то платили ко дню рождения, а потом начали выплачивать в конце месяца. Теперь месяц заканчивается, но ничего не поступило. Может быть, убрали Сависаара и тихо убрали его подарок», - задалась вопросом пенсионерка.

А мы переадресовали этот вопрос в пресс-службу мэрии, поскольку и сами не заметили в конце прошлого года отдельных сообщений о сохранении ежегодной добавки к пенсии, что очень странно в предвыборный год.

Пресс-секретарь городской управы Мария Последова поспешила успокоить и нас, и пенсионеров: «Ничего не изменилось, пенсионерам продолжают выплачивать денежное пособие ко дню рождения и в этом году. Читательнице следует обратиться в социальный отдел по месту жительства, чтобы разобраться, почему деньги не были получены».

И пенсионерка отправилась в социальный отдел, где узнала, что деньги она, оказывается, уже давно получила, но не в январе, когда празднует день рождения, а в декабре.

«Они объяснили, что порядок изменился еще в апреле прошлого года. Если раньше платили в месяц дня рождения, то теперь деньги переводят в последнюю неделю предыдущего месяца. Как выяснилось, мне мои 100 евро перевели еще 20 декабря, просто перед Новым годом, когда было много трат и движение денег на счете было больше обычного, я не заметила поступления этой суммы»,- обрадовалась пенсионерка.

Таким образом, те, кто родился после апреля, еще в прошлом году могли заметить изменение срока выплаты подарка столичным пенсионерам ко дню рождения, те же, кто родился с января по апрель – не пугайтесь, «сависааровские деньги» никто не отменял, просто теперь их выплачивают раньше.