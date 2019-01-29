Эстонский киберспортсмен победил на турнире с милионным призовым фондом

Иванов, специализация которого - "Дота 2", принадлежит к числу элитных киберспортсменов. В финале турнира в Чунцине Team Secret обыграла российскую Virtus.Pro 3:1. Победа на китайском мэйджоре принесла Team Secret 350 000 долларов. Team Secret - интернациональная команда, состоящая из спортсменов Эстонии, Польши, Малайзии, Швеции и Иордании.