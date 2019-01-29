Ср, 30.01.2019
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  • Эстонский киберспортсмен победил на турнире с милионным призовым фондом

Эстонский киберспортсмен победил на турнире с милионным призовым фондом

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Clement «Puppey» Ivanov

ФОТО: Level1

Один из самых успешных киберспортсменов Эстонии, Клемент Иванов победил в составе команды Team Secret на представительном турнире по киберспорту в китайском Чунцине.

Иванов, специализация которого - "Дота 2", принадлежит к числу элитных киберспортсменов.  В финале турнира в Чунцине Team Secret обыграла российскую Virtus.Pro 3:1. Победа на китайском мэйджоре принесла Team Secret 350 000 долларов. Team Secret  - интернациональная команда, состоящая из спортсменов Эстонии, Польши, Малайзии, Швеции и Иордании.

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