Кто кого: город хочет купить то, что собственник не хочет ему продавать

Эстонская железная дорога намерена продать принадлежащий предприятию участок земли по улице Сууртюки, 12 вблизи бастиона Скооне. Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков считает, что это противоречит интересам города, планирующего создать на территории, имеющей огромную историческую ценность, целостное публичное пространство.
«Мы сообщили, что в общественных интересах хотели бы приобрести эту недвижимость и находящиеся на ней исторические здания, - подчеркнул Новиков. - Довели до сведения и бесперспективность этой недвижимости для частного владельца. Несмотря на это, Эстонская железная дорога намерена сделать новую попытку выставить участок на публичные торги». Предыдущая попытка продать участок по начальной цене в 3 миллиона евро провалилась, поскольку к сроку не поступило ни единого предложения.
Таллиннская городская управа известила возможных покупателей, что не даст разрешения на возведение на участке новых строений, а на собственника ляжет обязанность приведения в порядок имеющихся.
Таллиннская городская управа известила возможных покупателей, что не даст разрешения на возведение на участке новых строений, а на собственника ляжет обязанность приведения в порядок имеющихся. Там расположены двухэтажное здание ремонтных мастерских и насосная станция. Участок находится в зоне охраны памятников старины Старого города, и на него распространяются жесткие ограничения.
Ясно, что большой прибыли участок будущему собственнику не принесет, скорее всего, даже не окупит затрат, а город в нем очень заинтересован, поэтому и сделал совету «Ээсти раудтеэ» разумное предложение, которое было согласовано с исполнительным руководством предприятия. Но совет предприятия на него, к сожалению, не согласился».
Новиков отметил, что уже не в первый раз государственные ведомства или принадлежащие государству предприятия пытаются продать, вселяя несбыточные надежды в будущего собственника, бесперспективные, с точки зрения развития недвижимости, участки.