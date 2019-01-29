Экс-адвокат Трампа 8 февраля даст показания в Конгрессе США

Слушания пройдут в закрытом режиме, Коэн согласился предстать перед законодателями добровольно. Вместе с тем он из соображений безопасности отказался от участия в открытом заседании комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты американского Конгресса, запланированном на 7 февраля, сообщает DW.com.

Сам юрист увязал это с "угрозами", которые якобы поступали членам семьи Коэна от Дональда Трампа.

Обоснованные опасения

Шифф признал, что речь шла об "обоснованных опасениях". "Нападки на семью Коэна должны прекратиться", - подчеркнул он, упомянув не только Трампа, но и его адвоката Рудольфа Джулиани.