Экс-адвокат Трампа 8 февраля даст показания в Конгрессе США

Бывший адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн 8 февраля даст показания в профильном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом в понедельник, 28 января, сообщил председатель спецкомитета, демократ Адам Шифф.
Слушания пройдут в закрытом режиме, Коэн согласился предстать перед законодателями добровольно. Вместе с тем он из соображений безопасности отказался от участия в открытом заседании комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты американского Конгресса, запланированном на 7 февраля, сообщает DW.com.
Сам юрист увязал это с "угрозами", которые якобы поступали членам семьи Коэна от Дональда Трампа.
Обоснованные опасения
Шифф признал, что речь шла об "обоснованных опасениях". "Нападки на семью Коэна должны прекратиться", - подчеркнул он, упомянув не только Трампа, но и его адвоката Рудольфа Джулиани.
Ряд уголовных дел в отношении Майкла Коэна был возбужден в начале 2018 года. В августе минувшего года он пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. В числе эпизодов, вменяемых ему в вину, значится выплата денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом, а также другим женщинам.