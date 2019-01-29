В Эстонии развернута масштабная операция по поимке банды угонщиков

Сегодня в три часа ночи в полицию сообщили, что в Табасалу со двора частного дома угнали Toyota RAV4 2016 года выпуска. Информацию об угнанном автомобиле передали патрулям по всей Эстонии. К пяти утра машину заметил пярнуский патруль, который остановил машину в Пярну на перекрестке улицы Сави и Эхитаяте-теэ. За рулем был 42-летний гражданин Латвии, он был задержан. Машину доставили в Таллинн.

По словам руководителя Криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, угнанный автомобиль удалось найти благодаря быстрому обмену информацией и оперативному реагированию. Сейчас по всей Эстонии работают полицейские, чтобы задержать связанную с преступлением машину сопровождения, потому что у полиции есть основания полагать, что профессиональные угонщики работали в группе.

«Для угона автомобилей и их вывоза из страны часто используется машина сопровождения. На основании собранной информации, полагаем, что такой машиной может быть серый Audi A6 2005 года типа седан с регистрационным номером KO960 или черный Audi A4 типа седан 2007 года выпуска с номером KW56DXB», - сказал Кельт.

«Просим всех, кто заметит эти автомобили с зарубежными номерами, немедленно сообщить об этом в полицию. Самое главное - сразу позвонить по номеру 112, чтобы полицейские смогли быстро отреагировать», - подчеркнул Кельт. Он просит выйти на связь и тех жителей, кто заметил ночью подходящие под это описание автомобили. «Если у кого-то есть записи с камер видеонаблюдения или с видеорегистратора, просим прислать их по электронному адресу hannes.kelt@politsei.ee», - добавил он.