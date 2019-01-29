В Махачкале избили известного комика за оскорбление Хабиба Нурмагомедова

24 января в махачкалинском кафе «Голливуд» был избит бывший кавээнщик, шоумен и ютуб-блогер Эльдар Иразиев. По информации нескольких источников, напали на Иразиева друзья Хабиба Нурмагомедова. Комика избивали в кабинке ресторана, а одним из нападавших был Магомед Магомедов (Мага по прозвищу Железка) – друг Хабиба и тот самый человек, который прикрывал бойца во время прошлогоднего нападения Конора Макгрегора на автобус в Бруклине.

Chernovik.net пишет, что причиной избиения стали оскорбительные сообщения Иразиева в мессенджере в адрес Хабиба. Нурмагомедов пригласил комика на беседу, во время которой Эльдар извинился, но именно в этот момент на него напала толпа друзей бойца. Источник сообщает, что Иразиева избивали на глазах Хабиба.

«Служба безопасности здесь на суете жесткой была: сразу видео с камер удалили, всем сказали нигде ничего не рассказывать. Хабиб очень быстро уехал. Нас всех отогнали в сторону, но мы все равно увидели, как уходил Эльдар. Он был весь перекошенный, в крови, видимо, его там били всей толпой», – приводит слова очевидца телеграм-канал Baza.