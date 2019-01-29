Из здания пожарного депо в Риге выгоняют... жильцов: по документам, квартир там вовсе не было

Валерий — один из тех, кто по стечению обстоятельств живет в пожарном депо. Тут есть и квартиры. Дом построен в конце XIX века и уже скоро перестанет выполнять свою функцию депо. Пожарные переберутся в новое здание, а вот куда жильцы — пока не ясно.

«Пожарная часть строит новое помещение, и нам надо убираться отсюда. Сказали, что нам вообще ничего нам не светит», - жалуется Валерий.

Жительница дома Вера рассказывает, что живет в квартире уже с 1951 года: «Была здесь комиссия, говорят — ждите ответа, ну вот ответ пришел. Не уйдете добровольно, выселим с судебным исполнителем суда, и всё. Я здесь 67 лет. А сейчас куда деться? Куда»?

Непонятна судьба квартиры и Марису: «В Рижской думе говорят, что это были служебные квартиры и они тут не при чём. А пожарно-спасательная служба в свое время этот вопрос не уладила, и никто ни за что не отвечает».

Еще одна история — история Ирины. Она живет в доме на Акменю, 17 с сестрой и ребенком. Квартиру ее отец получил еще в советское время: «Пожарно-спасательная служба отдала здание Рижской думе, Рижская дума нас сейчас по закону выкинет, им без разницы, что нам некуда идти. Я уже, если честно, просто на грани нервного срыва, продумать мне все очень тяжело. Мы очень рано родителей потеряли. Папа приехал из Белоруссии, мама с Кавказа. То есть ни дядь, ни теть, ни других родственников у меня нет, и я не знаю, что сейчас делать».

Изначально пожарно-спасательная служба разослала всем жильцам извещение, что они переезжают уже 1 февраля. Один из жителей, Эрик, рассказал, что переезд затягивается. Он это знает, потому что занимается отоплением дома. По его словам, топить здание надо будет еще до марта или апреля. Остальные жильцы не знают точных сроков, когда им прекратят предоставлять коммунальные услуги и попросят съехать.

Здание находится в ведении Рижской думы, но и там пока не знают, что делать с жильцами. Директор Департамента собственности Рижской думы Олег Буров говорит, что по документам в пожарном депо на улице Акменю квартир вовсе не было: «То, что они платили пожарным — это была внутренняя договоренность, не отраженная ни в каких юридических документах. По нашей информации, никто из жильцов не имеет социального статуса, поэтому им не полагается никакая социальная площадь. Если мы за это время получим информацию о том, что эти люди имеют социальный статус, то у них, конечно, есть право на получение квартиры».

В Рижской думе и в пожарно-спасательной службе подтвердили — переезд в новое депо состоится не раньше 1 марта. Новое депо пока еще не принято в эксплуатацию.