Галерея: в Пыхья-Таллинне появится еще один творческий городок

До сих пор территория будущего творческого городка с находящимися на ней строениями находилась на балансе районной управы Пыхья-Таллинна. Пригодные к использованию промышленные и складские помещения сдавались в аренду различным предприятиям.

Цель передачи недвижимости акционерному обществу Tallinna Tööstuspargid – строительство там масштабного творческого и промышленного городка, на территории которого будут созданы условия для работы различных фирм. Там появятся офисные, складские и промышленные помещения прежде всего для предприятий, деятельность которых связана со сферой культуры, кинопроизводства и легкой промышленности.

По словам старейшины района Раймонда Кальюлайда, проект будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию района.

«Создание новых рабочих мест в сферах, связанных с творчеством, имеет для нас важное значение. Совместными усилиями частного и публичного секторов Копли и Пальяссааре постепенно раскрывают свой большой потенциал. Сейчас там расположены закрытые промышленные объекты, но через 10-15 лет большинство из них превратится в жилые кварталы и современные промышленно-творческие парки. Город со своей стороны делает многое – взять хотя бы реконструкцию трамвайных путей, приведение в порядок Коплиских парков или строительство нового здания для Коплиского дома молодежи», - сказал Кальюлайд.

По словам курирующего проект вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу находящиеся в муниципальной собственности объекты недвижимости должны использоваться более эффективно.

«Этот объект недвижимости приносит сейчас в городскую казну ежемесячно 6885 евро и 74 цента, так как строения находятся в плохом состоянии. Уверен, что территории размером почти 57 000 квадратных метров можно найти лучшее применение», - сказал Рийсалу.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, город думает не только о получении прибыли, но и о развитии района в целом.

«Безусловно, проще всего было бы продать эту недвижимость. Но мы хотим, чтобы на этом месте появился не просто промышленный парк, а именно творческий городок. Поэтому мы считаем правильным, чтобы развитием этого проекта занималось муниципальное предприятие», - заметила Вырк.

Проект намечено осуществить на треть в 2019-2023 годах и в остальном объеме – в период с 2023 по 2028 год. Также планируется разработать детальную планировку.