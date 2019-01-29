Построенные в Эстонии локомотивы отправятся на Украину

Подписанный во вторник, 29 января, договор стал очередной важной вехой в коммерческом направлении модернизации и строительства подвижного состава Operail. «Заключенный сегодня договор показывает, что работа последних полутора лет приносит свои плоды. Важно, что мы развиваем направления, которые не завязаны на одних только железнодорожных грузоперевозках, а рассматривают железную дорогу в более широком плане, – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. - Эти два первых экологичных и экономичных локомотива, которые отправляются на Украину, составляют только десятую часть нашей производственной мощности. В данный момент еще строится третий локомотив, и мы также заключили с партнерами по сотрудничеству договоры, необходимые для строительства четвертой машины. На первом этапе мы планируем модернизировать в общей сложности 19 локомотивов».

Предприятие Operail начало проект по модернизации локомотивов C30-M американского производства в 2016 году, и в октябре прошлого года представило первый построенный локомотив C30-M. «Стоимость проекта составляет 40 миллионов евро, и мы уже сделали первые успешные шаги в рамках этого проекта. Локомотивы C30-M универсальные, они подходят как для маневровых работ, так и для местных грузоперевозок. Кроме того, их можно без лишнего труда настроить в соответствии с шириной колеи целевого рынка, а это значит, что для нас открыт и, например, рынок Финляндии», – рассказал Тоомсалу.

Для сборки локомотива использовалась основная рама и ходовая часть локомотива C30-7Ai известного международного производителя General Electric, а также модули, спроектированные крупным европейским производителем CZ Loko. Локомотив сертифицирован в Европейском Союзе. Вес шестиосного локомотива составляет 138 тонн, его нагрузка на ось составляет 23 тонны, локомотив имеет электрическую трансмиссию переменного/постоянного тока. На локомотиве установлен дизельный двигатель Caterpillar 3512C HD мощностью 1550 кВт (2079 л.с.), а его максимальная скорость составляет 100 километров в час.