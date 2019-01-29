Картина дня: тяжелая авария в Ласнамяэ, операция по поимке угонщиков и компенсация преступникам

В Ласнамяэ столкнулись грузовик и городской автобус. Много пострадавших

Сегодня в 5.31 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Таллинне на улице Пунане столкнулись грузовик Scania и городской автобус. Читать далее...

Смотрите, кому из русскоязычных деятелей Эстонии вручат государственные награды!

Накануне 101-й годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные награды людям, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Всего наград удостоятся 112 человек. Читать далее...

Еврокомиссия требует от Эстонии отменить плату за пересечение российской границы

Европейская комиссия настаивает на отмене обязательной платы за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, поскольку шенгенские правила не предусматривают введения таких ограничений на выезд из Шенгенской зоны. Читать далее...

В Эстонии развернута масштабная операция по поимке банды угонщиков

Полиция просит помощи общественности в задержании подозреваемых в автоугоне, совершенном сегодня ночью в Харьюмаа. Угнанный автомобиль был найден, угонщика задержали, однако полиция ищет других подозреваемых, которые ездят на машине сопровождения. По имеющейся информации, машиной сопровождения может быть автомобиль типа седан с зарубежными номерами. Читать далее...

Эстония должна будет выплатить преступникам компенсацию в 50 000 евро

Европейский суд по правам человека сегодня решил, что в отношении семи эстонских заключенных были нарушены права - камеры были слишком тесными. Поэтому по решению суда государство должно будет выплатить преступникам, среди которых два убийцы и насильник, компенсацию в размере почти 50 000 евро. Читать далее...

Налоговикам хотят дать право контролировать зарплаты жителей Эстонии

Профсоюзы и профессиональные ассоциации за последние годы заключили несколько договоров о минимальных зарплатах, но зачастую этих соглашений не хотят придерживаться. Читать далее...

Поехала в Таллинн и исчезла: полиция ищет пропавшую женщину

35-летняя Мариам ушла из своего дома в Нарве 24 января и направилась в Таллинн. После этого близкие не могут с ней связаться. Читать далее...

«Ты умрешь через три дня»: в Эстонии школьников запугивают странными сообщениями

Среди молодежи Эстонии распространяется новая опасная игра Момо, в связи с этим в полицию поступает все больше сообщений. Читать далее...

Система работает против тяжелобольных пациентов

Поскольку Больничная касса оплачивает услуги здравоохранения на нерегулярной основе, то близкие тяжелобольных пациентов должны каждые двадцать дней находить для них место в новой клинике сестринского ухода. Читать далее...

В центре Таллинна автомобиль скорой помощи попал в аварию

Сегодня на перекрестке Лаагна-теэ и Вилмси в 09.19 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Opel. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками везла в больницу пациента и столкнулась с автомобилем. Читать далее...

Серия интервью: «Национализм – это национализм: мы не должны ни стыдиться, ни дополнять это слово»

Лидер партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает, что стоять за национализм – особенно в Европе – это признак открытости. На сей раз в центре интервью Postimeesоказались культура, журналистика и судьба серопаспортников. Читать далее...

Из Москвы в Венесуэлу вылетел загадочный самолет, который может вывезти из страны 500 человек

28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу. Читать далее...

Нападение в Таллинне: вооруженные люди ограбили прохожего