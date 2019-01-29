По следам Беллинсгаузена: эстонская экспедиция отметит 200-летие открытия Антарктиды

«Да не то чтобы я об этом мечтал, я в Антарктиду отправляюсь уже в третий раз», - замечает бизнесмен и путешественник Тийт Пруули, которому спустя несколько месяцев предстоит возглавить приуроченную к двухсотлетию открытия южного материка эстонскую парусную экспедицию.
Кругосветная экспедиция, увенчавшаяся открытием Антарктики, стартовала 4 (или 16 – по новому стилю) июля 1819 года из Кронштадта. Возглавил ее уроженец острова Эзель, ныне Сааремаа, Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен, который тем самым вписал свое имя в историю географических открытий. Два шлюпа «Восток» и «Мирный» под командованием Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, обнаружив по пути несколько еще никем не описанных островов, увидели шельфовые льды Антарктики в конце января 1820 года. В те времена открытия совершались буквально наперегонки: спустя всего два дня берегов Антарктиды достиг британский мореплаватель Эдвард Брансфилд, открывший северную оконечность антарктического полуострова. До сих пор российские и британские мореплаватели делят между собой честь открытия самого недоступного материка.
Найти и не сдаваться
До экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева считалось, что пройти через льды южнополярных морей, остановившие в 1775 году знаменитого Джеймса Кука, невозможно. Попытки пройти дальше на юг были прекращены на несколько десятилетий. Однако энтузиастов не остановило ни авторитетное мнение британского мореплавателя, ни то, что «Восток» и «Мирный» не были приспособлены к суровым условиям плавания в антарктических морях.
К тому времени Беллинсгаузен уже был опытным мореплавателем, позади у него было участие в первом кругосветном плавании российских судов, состоявшемся в 1803-1806 годах под командованием еще одного нашего соотечественника, уроженца Рапламаа, остзейского немца и российского адмирала Адама Иоганна фон Крузенштерна. В своей первой кругосветной экспедиции, куда он попал по рекомендации главного директора штурманского училища балтийского флота Петра Ханыкова, Беллинсгаузен исполнял задачи картографа – бесценный навык для будущего первооткрывателя.
Балтийские немцы сыграли огромную роль в героической истории российского мореплавания. В том первом российском кругосветном путешествии Крузенштерна принимал участие еще один уроженец эстонских земель, родившийся в Ревеле Отто фон Коцебу, попавший в кругосветку в качестве юнги, а затем совершивший еще две экспедиции вокруг земного шара. Плавание Беллинсгаузена и Лазарева в том числе ставило своей целью не только пройти на юг дальше знаменитого Кука и открыть южный материк, существование которого предполагалось, хотя не было доказано, но и превзойти достижения Коцебу, открывшего во время своей экспедиции ряд островов в Тихом океане.
Свою роль в антарктических открытиях сыграл и уже упомянутый Иван Федорович Крузенштерн, предложивший тогдашнему морскому министру Российской империи, уроженцу Мартиники маркизу де Траверсе (Жан Батист Прево де Сансак, подобно другим иностранцам, на службе российского императора стал Иваном Ивановичем) снарядить экспедицию в южные моря. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен возглавил ее не сразу: изначально предполагалось, что возглавит ее Василий Головнин, но тот как раз совершал свое второе кругосветное плавание. Затем руководителем арктической экспедиции был назначен Макар Ратманов, еще один участник кругосветки Крузенштерна, однако тому не повезло: незадолго до того он потерпел кораблекрушение и был вынужден лечиться. Так Беллинсгаузен принял командование антарктической экспедицией.
Два шлюпа снялись с Кронштадтского рейда, имея на борту в общей сложности 190 человек команды. Их путь пролегал через Копенгаген, Портсмут, Лондон, Тенерифе, к ноябрю 1819 года шлюпы достигли Рио-де-Жанейро, а декабрь участники экспедиции провели в субантарктических морях, открыв ряд островов и назвав обнаруженный архипелаг именем снарядившего плавание морского министра де Траверсе.
Погода благоприятствовала, и к середине января мореплаватели достигли островов Южной Туле, южного «края света», названного так Джеймсом Куком, полагавшим, что движение дальше невозможно из-за непроходимости льдов. Российская экспедиция доказала обратное: через десять дней экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева удалось пересечь Южный полярный круг, а еще через два дня моряки увидели шельфовые льды Антарктиды. Впоследствии этот ледник будет назван именем Беллинсгаузена, а омывающее его море станет морем Лазарева.
Темнота, жестокий ветер, холод, снег и постоянное лавирование среди айсбергов делали путешествие крайне опасным. К марту 1820 года экспедиция, израсходовав запас дров на отопление, направилась на север, к берегам Австралии. Передышка дала возможность отремонтировать неприспособленные для антарктического плавания суда и пополнить запасы, после чего, сделав еще ряд открытий в Океании, моряки вернулись к исследованию «Южного Ледовитого океана». 21 января моряки достигли самой южной точки своего путешествия. В результате этого плавания на карте появились остров Петра I и берег Александра I.
Шторм, в который попали российские корабли 16 февраля 1821 года, и бедственное состояние шлюпа «Восток», который приходилось постоянно чинить, вынудили Беллинсгаузена прекратить экспедицию на месяц ранее запланированного. Их обратный путь лежал через Бразилию, Португалию, Ла-Манш, Данию и завершился 5 августа в Кронштадте. На торжественной встрече российских кораблей присутствовал лично император Александр I.
Мы общались с российским послом, который свел нас с Российским географическим обществом. Надеюсь, в ближайшие недели у нас состоится с ними большое совещание в Москве. Это та сфера, где мы можем вместе продемонстрировать, что по-прежнему способны сотрудничать».
Великое плавание, в ходе которого был открыт последний неизвестный материк (сам Беллинсгаузен не знал этого наверняка) и десятки новых островов, продлилось в общей сложности 751 день. В ходе экспедиции художник Павел Михайлов сделал множество зарисовок Антарктиды и обитающих в ней животных. Ныне эти наброски и рисунки хранятся в Русском музее Петербурга и Российском государственном историческом музее в Москве.
Открытия Беллинсгаузена вдохновляли последующих исследователей Антарктиды, в том числе покорителей Южного полюса, «Наполеона полярных стран» Руаля Амундсена и британца Роберта Скотта. Российская экспедиция, благословленная министром французского происхождения и возглавленная остзейским немцем из Эстонии и русским моряком родом из совсем не морского города Владимира (несмотря на это трое братьев Лазаревых стали адмиралами), имеет огромное мировое значение.
На службе культурной дипломатии и мировой экологии
Два века спустя по ее следам из того же Кронштадта стартует юбилейная экспедиция. По словам ее руководителя Тийта Пруули, ее цель заключается в том, чтобы напомнить об экспедиции российского адмирала балто-немецкого происхождения, продемонстрировать, что Эстония вместе с остальным миром отмечает важную веху в мировой истории науки и лишний раз напомнить, что крупнейшие научные открытия и тогда и теперь возможны лишь как результат международного сотрудничества. Кроме того, инициаторы подчеркивают, что борьба с потеплением климата является одной из важнейших задач обитателей планеты, а также хотят в научно-популярной форме предоставить как можно большему числу жителей Эстонии, говорящих по-эстонски и по-русски, возможность сопереживать экспедиции.
Уже проведена солидная подготовка и, прежде всего, за полмиллиона евро приобретен построенный в Голландии двухмачтовый моторный парусник типа Jongert 24DS, на котором участники отправятся к берегам Антарктики. Финансировали покупку сам Тийт Пруули и топливный бизнесмен Хейти Хяэль, остальные 400 000 евро, которые организаторам частично еще предстоит найти, пойдут на оплату портовых сборов, топлива, снаряжения и услуг команды.
Международный экипаж моторного парусника «Адмирал Беллинсгаузен» будет состоять из 12 человек, на каждом этапе экспедиции на борту будет находиться ученый, общественный деятель, журналист или кто-то еще. Значительное участие в организации принимает эстонский Морской музей, который не только организует посвященную экспедиции выставку, но и формирует команду ученых, которые будут работать на борту корабля. По слухам, принять участие в громком проекте собирается и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
На своем пути «Адмирал Беллинсгаузен» сделает остановки в 30 с лишним портах Европы, Африки и Южной Америки, в том числе зайдет на Сааремаа. Кульминации путешествие достигнет в январе 2020 года, когда весь мир будет отмечать двухсотлетие открытия Антарктиды. К тому моменту, согласно планам, судно должно будет достигнуть антарктического полуострова, где по случаю юбилейной даты состоятся различные торжественные мероприятия.
«Лично я в Антарктике был уже два раза. Мои мечты больше не ограничиваются Антарктикой, я воспринимаю эту экспедицию как работу. Прошлой осенью сотрудники эстонского МИДа сочли, что это важный проект, который Эстония должна предпринять, чтобы участвовать в международном праздновании 200-й годовщины открытия Антарктики, и обратились ко мне. Так что это не реализация моей мечты, а моя работа на следующий год, и я с помощью знаний, почерпнутых во время моих предыдущих антарктических экспедиций, постараюсь поспособствовать этому проекту», - сказал Rus.Postimees Тийт Пруули.
По его словам, для него это проект, способствующий развитию культурной дипломатии: «Мы хотим сотрудничать здесь и с Россией, и с балто-немецкой общиной, а также с британскими полярными исследователями, которым есть чем похвастаться в этой области. Так что речь идет о большой культурно-научной миссии». Неслучайно на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, присутствовали представители посольств.
На вопрос о том, проявляет ли к экспедиции интерес российская сторона, Пруули отвечает задумчиво: «Я хотел бы надеяться, что она чувствует интерес. Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен – это имя ведь многое говорит и русскому человеку. Мы общались с российским послом, который свел нас с Российским географическим обществом. Надеюсь, в ближайшие недели у нас состоится с ними большое совещание в Москве. Это та сфера, где мы можем вместе продемонстрировать, что по-прежнему способны сотрудничать».