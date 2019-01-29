По следам Беллинсгаузена: эстонская экспедиция отметит 200-летие открытия Антарктиды

За составление маршрута отвечает MTÜ Thetis Ekspeditsioonid. ФОТО: Олеся Лагашина

Уже проведена солидная подготовка и, прежде всего, за полмиллиона евро приобретен построенный в Голландии двухмачтовый моторный парусник типа Jongert 24DS, на котором участники отправятся к берегам Антарктики. Финансировали покупку сам Тийт Пруули и топливный бизнесмен Хейти Хяэль, остальные 400 000 евро, которые организаторам частично еще предстоит найти, пойдут на оплату портовых сборов, топлива, снаряжения и услуг команды.

Международный экипаж моторного парусника «Адмирал Беллинсгаузен» будет состоять из 12 человек, на каждом этапе экспедиции на борту будет находиться ученый, общественный деятель, журналист или кто-то еще. Значительное участие в организации принимает эстонский Морской музей, который не только организует посвященную экспедиции выставку, но и формирует команду ученых, которые будут работать на борту корабля. По слухам, принять участие в громком проекте собирается и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На своем пути «Адмирал Беллинсгаузен» сделает остановки в 30 с лишним портах Европы, Африки и Южной Америки, в том числе зайдет на Сааремаа. Кульминации путешествие достигнет в январе 2020 года, когда весь мир будет отмечать двухсотлетие открытия Антарктиды. К тому моменту, согласно планам, судно должно будет достигнуть антарктического полуострова, где по случаю юбилейной даты состоятся различные торжественные мероприятия.

«Лично я в Антарктике был уже два раза. Мои мечты больше не ограничиваются Антарктикой, я воспринимаю эту экспедицию как работу. Прошлой осенью сотрудники эстонского МИДа сочли, что это важный проект, который Эстония должна предпринять, чтобы участвовать в международном праздновании 200-й годовщины открытия Антарктики, и обратились ко мне. Так что это не реализация моей мечты, а моя работа на следующий год, и я с помощью знаний, почерпнутых во время моих предыдущих антарктических экспедиций, постараюсь поспособствовать этому проекту», - сказал Rus.Postimees Тийт Пруули.

По его словам, для него это проект, способствующий развитию культурной дипломатии: «Мы хотим сотрудничать здесь и с Россией, и с балто-немецкой общиной, а также с британскими полярными исследователями, которым есть чем похвастаться в этой области. Так что речь идет о большой культурно-научной миссии». Неслучайно на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, присутствовали представители посольств.