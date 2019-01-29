Порошенко призвал к холодному миру с Россией

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По его словам, "тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, но и верховного главнокомандующего".

Президент также заявил, что Киев продолжит восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем.

"Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса", - сказал Порошенко.

"Все больше политиков на Западе наконец-то понимают, что без членства Украины в ЕС и НАТО Европа точно будет в опасности. Не только Украине нужно это членство, это точно нужно ЕС и НАТО, чтобы Украина была полноценным членом этих структур... Только полноправное членство Украины в ЕС и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу украинскую государственную независимость и нашу украинскую национальную безопасность", - сказал Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По его мнению, Украина уже значительно усилила восточный фланг Европы.