Серия интервью: Сипсик и Чебурашка должны находиться в одной лодке

- Недавно вы забрали к себе главного редактора Postimees. Вы довольны?

- Мне очень приятно, что Лаури Хуссар присоединился к нам. Мы хотим, чтобы специалисты своих областей были в политике, чтобы они хотели говорить. «Eesti 200» состоит из таких людей, как Лаури.

- Как вы думаете, что чувствует редакция Postimees?

- Лаури должен был об этом подумать, и я предполагаю, что он это сделал. Что он нашел свои слова для редакции. Я говорила с ним о том, почему он хочет прийти в политику, каковы его цели.

- И все же, насколько вы понимаете, что чувствуют журналисты?

- Я думаю, что они огорчены, удивлены. Они, может быть, до конца не знают, что привело к такому шагу.

- А вы знаете?

- Я думаю, что к этому привело желание заниматься политикой напрямую, самому, как гражданину. Он мог вступить в любую другую крупную партию, я думаю, его приглашали.

- Но, пойдя с вами, есть уверенность, что он попадет в парламент – в общереспубликанском списке он – номер два, и первый номер в своем округе. В других партиях скамейка более длинная.

- Это не был только лишь вопрос места в избирательном списке. Речь шла о том, что он знает тех людей, с которыми идет, верит в нашу политическую платформу. Люди не принимают решения, исходя лишь из места в списке.

- Когда вы сделали Хуссару предложение вступить в партию?

- На второй неделе января.

- Журналисты этому не верят.

- Конкретное предложение баллотироваться на выборах в Рийгикогу было сделано на второй неделе января, это я могу сказать, положа руку на сердце. Ему позвонил Прийт Аламяэ.

- Хуссар сказал, что «Eesti 200» - это либерально-консервативная партия. Вы говорили о либеральной партии, она теперь станет либерально-консервативной?

- Нет, она и дальше будет либеральной. Вера в свободу личности – это наша основная ценность. Я думаю, что он имел в виду правую сторону.

- Хорошо. Кто выдумал эту кампанию с плакатами?

- Мы сами. Это идея, родившаяся в этой конторе.

- Кто конкретно ее придумал?

- В нашей партии кампанией занимается Меэлис Нинепуу, за этим стояли Тоомас Уйбо и другие люди.

- Из-за этих плакатов на вас нападали как политические конкуренты, так и лидеры общественного мнения. Насколько вы довольны результатом?

- В течение двух недель, находясь под лавиной обвинений, не было возможности вести дебаты. Недовольство еще не сошло на нет. Мы смогли обратить внимание на тему, и когда эмоции улягутся и начнутся предвыборные дебаты, то мы сможем эту тему обсудить, я надеюсь.

- Вы хотели сделать национальный раскол основной темой выборов. Удалось?