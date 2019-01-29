Фото: простая на первый взгляд, но достойная внимания квартира с балконом и видом на море

18-квартирный дом полностью реновирован в 2008 году. В ходе ремонта надстроили один этаж, поменяли все коммуникации - отопление, водопровод, канализацию, электроснабжение, отремонтирован фасад и подъезд, причем сохранены все приметы эстонского времени, например, красивые входные двери из цельного дерева.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 75,5 м2 состоит из объединенных гостиной-столовой-кухни, двух спален, ванной и гостевого туалета. Также имеются балкон с навесом от дождя площадью 8,5 м2 и кладовка в подвале площадью 6,8 м2.

ФОТО: KV.EE

Окна квартиры выходят на три стороны, обеспечивая солнечное освещение в утра до вечера. Из кухни-столовой открывается потрясающий вид на море. Квартира полностью реновирована в 2011 году с использованием высококачественных отделочных материалов.

ФОТО: KV.EE

В квартире потолки высотой три метра, на полу - натуральный дубовый пропитанный маслом паркет, старые межкомнатные двери реновированы, подоконники изготовлены из древесины цельного дуба.

ФОТО: KV.EE

В гостиной - стильный камин, на кухне - очень добротная и практичная мебель, дорогая высококачественная сантехника от известных фирм, светильники от Laterna Magica.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

К дизайну интерьера приложили руку архитектор внутреннего пространства Инес Кяэрма (Ace of Space). В цену включены: встроенная мебель, кухонная мебель и техника, все светильники и шторы. Остальное - по договоренности.