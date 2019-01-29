В задымленной квартире нашли труп мужчины

Спасатели потушили пожар и проветрили помещения. В квартире было два дымовых датчика, но оба не работали. По предварительным данным, мужчина заснул с сигаретой. Точная причина возгорания выяснится в ходе производства.

По словам руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, речь идет о трагическом происшествии. «Напоминаем, что в случае пожара дымовой датчик — первый спаситель жизни, и его наличие обязательно. К сожалению, после установки дымового датчика про него забывают. Чтобы от датчика была польза, его необходимо регулярно обслуживать. Часто причиной трагических пожаров становится халатное курение», - сказал он.