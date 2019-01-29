Ср, 30.01.2019
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  • В задымленной квартире нашли труп мужчины

В задымленной квартире нашли труп мужчины

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 29 января, в 12:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарве на улице Туру в подъезде многоквартирного дома чувствуется запах дыма. Зашедшие в квартиру спасатели нашли на горящем диване мертвого 52-летнего мужчину.

Спасатели потушили пожар и проветрили помещения. В квартире было два дымовых датчика, но оба не работали. По предварительным данным, мужчина заснул с сигаретой. Точная причина возгорания выяснится в ходе производства.

По словам руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, речь идет о трагическом происшествии. «Напоминаем, что в случае пожара дымовой датчик — первый спаситель жизни, и его наличие обязательно. К сожалению, после установки дымового датчика про него забывают. Чтобы от датчика была польза, его необходимо регулярно обслуживать. Часто причиной трагических пожаров становится халатное курение», - сказал он.

В 2019 году в пожарах в Эстонии уже погибли четыре человека, двое из них в Нарве. 26 января в пожаре в Нарве погиб 91-летний мужчина.

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