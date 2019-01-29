ЕС оценил усилия интернет-гигантов в борьбе с дезинформацией

Предоставляемые сведения "недостаточны, непрозрачны и избирательны", посетовал он. В этой связи Еврокомиссия каждый месяц будет публиковать обобщающий отчет о проделанной корпорациями работе, пишет DW.com.

Политическая агитация должна стать прозрачнее

Брюссель отдал должное подписанию в сентябре 2018 года медиа-гигантами кодекса поведения в отношении дезинформации. В то же время политическая реклама, распространяемая в соцсетях, должна стать прозрачнее в преддверии запланированных на май выборов в Европарламент, подчеркнул Кинг.