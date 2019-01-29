Видео: как ведет себя автопилот Tesla Model 3 в снежную бурю

Система автопилота в машинах Tesla поражает даже сейчас, когда в той или иной степени помощники вождения появились у многих автопроизводителей.
В видео ниже можно оценить, как Tesla Model 3 ориентируется в весьма сложных условиях во время снегопада, пишет ixbt.com.
Конечно, для кого-то погода, которая запечатлена на видео, снежным штормом не является, но для машины это все равно очень сложные условия, так как плохо видно не то что разметку, но и дорогу в целом.
Несмотря на это, Model 3 почти всегда справляется, хотя порой все же теряет дорогу. Однозначно, даже автопилот Tesla лучше использовать крайне осторожно, а уж в таких условиях и подавно, но то, чего добилась компания, все равно удивительно. Особенно, если учесть, что машины Tesla продаются уже 10 лет.