Вт, 29.01.2019
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Видео: как ведет себя автопилот Tesla Model 3 в снежную бурю

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Tesla Model 3.

ФОТО: Thommy Tengborg/TT / TT NEWS AGENCY

Система автопилота в машинах Tesla поражает даже сейчас, когда в той или иной степени помощники вождения появились у многих автопроизводителей.

В видео ниже можно оценить, как Tesla Model 3 ориентируется в весьма сложных условиях во время снегопада, пишет ixbt.com.

Конечно, для кого-то погода, которая запечатлена на видео, снежным штормом не является, но для машины это все равно очень сложные условия, так как плохо видно не то что разметку, но и дорогу в целом.

Видео дня: автопилот Tesla Model 3 в снежную бурю
 

Несмотря на это, Model 3 почти всегда справляется, хотя порой все же теряет дорогу. Однозначно, даже автопилот Tesla лучше использовать крайне осторожно, а уж в таких условиях и подавно, но то, чего добилась компания, все равно удивительно. Особенно, если учесть, что машины Tesla продаются уже 10 лет.

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