Sebe подала в суд: с бесплатным проездом пассажиров стало больше, а доходов - меньше

По словам руководителей Sebe, еще в 2012 году компания выиграла конкурс госпоставки на пассажирские перевозки до конца 2020 года. Кроме денег от уездной управы (которую теперь заменил уездный Центр общественного транспорта) перевозчик получал часть денег от продажи билетов, что составляло около 6% от его дохода от перевозок в уезде. По замыслу, эта доплата должна была стимулировать перевозчика привлекать пассажиров, оказывая более качественные услуги.

Когда с июля 2018 года междугородный общественный транспорт в Ида-Вирумаа стал бесплатным, соответственно доход от продажи билетов стал нулевым, и доплаты с продажи билетов компания лишилась.

При этом после введение бесплатного проезда между городами уезда количество пассажиров резко выросло. А значит, утверждают в Sebe, выросли расходы компании на обслуживание и ремонт автобусов, а также на топливо для них.

Накануне введения бесплатного проезда Sebe и Ида-Вируский центр общественного транспорта заключили договор об изменении основного договора, по которому Центр общественного транспорта должен был доплачивать компании в соответствии с ростом количества пассажиров. Компания считает этот договор действующим, но Департамент шоссейных дорог отказывается выделять деньги для этих доплат Центру общественного транспорта, поскольку считает договор неверным.

Кто из сторон конфликта прав, и должен будет решить суд. По словам руководителей компании, переговоры с Департаментом шоссейных дорог и с Министерством экономики и коммуникаций ни к чему не привели.

“Теперь мы можем обсудить это только в суде”, - сказал Юллар Кальюсте, член правления Sebe.

Руководитель Центра общественного транспорта Хейки Лутс отмечает, что в законодательстве есть дыра, из-за которой департамент не выделяет деньги по дополнительному договору между Центром и автобусной фирмой.

“Департамент шоссейных дорог это приложение аннулировал, - рассказал Хейки Лутс. - Он считает, что нельзя таким образом поступать, поэтому и появились разногласия. Было несколько встреч, но мы не пришли ни к какому компромиссу, поэтому они и подали в суд, насколько я понимаю. Теперь нам с департаментом надо думать, что делать дальше. По закону, с одной стороны мы правы, с другой стороны - и они правы. В законе это четко не прописано, и что поделаешь - надо в суде решить этот вопрос”.

При этом Хуго Осула заявил - он гарантирует, что его компания продолжит выполнять свои обязательства по договору до окончания его срока действия, даже если проиграет суд. Осула также намерен участвовать в следующем тендере на автобусные перевозки на уездных линиях. Предложение фирмы на следующем конкурсе будет учитывать существование бесплатного проезда.

Доплату с продажи билетов Sebe получала только в Ида-Вирумаа, соответственно, только здесь введение бесплатного проезда стало для компании проблемой.

“Ида-Виру - особый регион своей конфигурацией, своей логистикой, - говорит Хуго Осула. - Здесь и городские, и пригородные, и коммерческие, и междугородные линии - все в одной системе, и если один вид транспорта, как уездные сегодня, кардинально менять, значит, что вся эта пирамида начинает двигаться”.

Переход с платного на бесплатный общественный транспорт Осула называет драматическим решением, которое не было основательно просчитано заранее.