Названы пять проблем, с которыми гостиничная индустрия столкнется в 2019 году

Определены пять главных проблем, с которыми гостиничная индустрия столкнется в 2019 году. Их назвали эксперты на международной туристический выставке в Мадриде. Об этом пишет Roiback.

Первой проблемой, считают специалисты, станет требовательный, нетерпеливый и очень любопытный потребитель. Ежедневно будущие путешественники совершают от одного до пяти запросов в интернете, чтобы узнать больше о том, куда они едут. Их поисковая активность не зависит от сезона, пишет turizm.ru. Поэтому гостиницы должны быть всегда на связи онлайн, чтобы не потерять потенциального гостя.

Вторая проблема — мобильный трафик. Половина всех туристов начинают негативно воспринимать гостиничный бренд, у которого медленно работает сайт или приложение. Только один из четырех пользователей продолжает бронирование с помощью мобильного устройства, если сталкивается с такой проблемой.

Эксперты также подчеркнули важность метапоисковых двигателей в интернете. Речь идет о поисковиках, которые не имеют собственной базы данных и выполняют задачу за счет смешивания результатов классических поисковых систем. Специалисты упомянули также YouTube как канал, который с каждым днем становится все более важным ​​для поиска пользователями необходимой информации. Отелям необходимо наладить взаимодействие с такими площадками.

Еще одной проблемой в 2019 году является рост голосовых поисков. В настоящее время 20% запросов через мобильные устройства осуществляются с помощью голосового управления. К 2020 году в США этот показатель достигнет 50%. Это создает огромную возможность для брендов извлечь выгоду из развивающейся технологии.