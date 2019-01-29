Ср, 30.01.2019
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  • Названы пять проблем, с которыми гостиничная индустрия столкнется в 2019 году

Названы пять проблем, с которыми гостиничная индустрия столкнется в 2019 году

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MAVRIXONLINE.COM - WORLDWIDE - Award-winning recording artist Justin Bieber celebrated his 21st birthday at OMNIA Nightclub at Caesars Place which also marked the grand opening. Just hours after getting Roasted on Comedy Central, the global phenomenon dashed to Vegas where he enjoyed lavish accommodations at the world’s first Nobu Hotel Caesars Palace. Bieber, who turned 21 on March 1st, stayed in this 10,300 square-foot Nobu Villa which is available as part of the Anthology Suites & Villa program for direct guest booking. The chart-topping sensation enjoyed sweeping views from the 4,700 square-foot outdoor terrace overlooking the center of the Las Vegas Strip. Other amenities include a dramatic media and game room, a custom billiards table, massage & steam rooms and exquisite decor throughout the Villa. Justin made an appearance on the red carpet opening of the OMNIA Nightclub. Photos courtesy of www.anthologysuites.com. Las Vegas, NV. March 15, 2015. Byline, credit, TV usage, web usage or linkback must read MAVRIXONLINE.COM/anthologysuites.com Failure to byline correctly will incur double the agreed fee. Tel: +1 305 542 9275.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/anthologysuites.com / MAVRIXONLINE.COM/anthologysuites

Определены 5 главных проблем, с которыми гостиничная индустрия столкнется в 2019 году. Их назвали эксперты на международной туристический выставке в Мадриде. Об этом пишет Roiback.

Определены пять главных проблем, с которыми гостиничная индустрия столкнется в 2019 году. Их назвали эксперты на международной туристический выставке в Мадриде. Об этом пишет Roiback.

Первой проблемой, считают специалисты, станет требовательный, нетерпеливый и очень любопытный потребитель. Ежедневно будущие путешественники совершают от одного до пяти запросов в интернете, чтобы узнать больше о том, куда они едут. Их поисковая активность не зависит от сезона, пишет turizm.ru. Поэтому гостиницы должны быть всегда на связи онлайн, чтобы не потерять потенциального гостя.

Вторая проблема — мобильный трафик. Половина всех туристов начинают негативно воспринимать гостиничный бренд, у которого медленно работает сайт или приложение. Только один из четырех пользователей продолжает бронирование с помощью мобильного устройства, если сталкивается с такой проблемой.

Эксперты также подчеркнули важность метапоисковых двигателей в интернете. Речь идет о поисковиках, которые не имеют собственной базы данных и выполняют задачу за счет смешивания результатов классических поисковых систем. Специалисты упомянули также YouTube как канал, который с каждым днем становится все более важным ​​для поиска пользователями необходимой информации. Отелям необходимо наладить взаимодействие с такими площадками.

Еще одной проблемой в 2019 году является рост голосовых поисков. В настоящее время 20% запросов через мобильные устройства осуществляются с помощью голосового управления. К 2020 году в США этот показатель достигнет 50%. Это создает огромную возможность для брендов извлечь выгоду из развивающейся технологии.

Последняя проблема касается программ лояльностей. В настоящее время идет жесткая борьба со стороны крупных гостиничных сетей и онлайн-туристических агентств по «захвату» клиентов. Это означает, что другим сетям и независимым отелям необходимо оптимизировать свои программы лояльности, чтобы заполучить клиентов.

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