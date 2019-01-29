Доклад: сотни популярных марок новых автомобилей уязвимы для угонщиков

Организация выяснила, что эта проблема затрагивает среди прочего такие популярные модели, как Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai и Ford Focus.

Похитители автомобилей все чаще используют ноутбуки и другие портативные компьютеры для того, чтобы обойти электронные системы защиты этих автомобилей.

В то же время британское "Общество автопроизводителей и автодилеров" (SMTT) утверждает, что новые автомобили защищены от воровства, как никогда ранее.

Which? проанализировала данные ADAC - "Всеобщего немецкого автомобильного клуба", который уделяет большое внимание сравнительному анализу и проверке заявленного производителем качества автомобилей.

DAC протестировал 237 автомобилей разных марок с бесключевым доступом и обнаружил, что за исключением лишь трех, в них можно проникнуть.

Лишь последние модели Discovery и Range Rover, а также Jaguar i-Pace производства 2018 года прошли тест без проблем.

"Воры похищают автомобили с бесключевым доступом вот уже несколько лет, но производители продолжают выпускать новые подобные модели, которые могут быть угнаны, что лишь расширяет возможности для злоумышленников", - говорится в заявлении Which?.

Харри Роуз, редактор журнала Which? Magazine говорит, что автопромышленность должна серьезнее относиться к этой проблеме.

Все больше сходящих с конвейеров автомобилей оборудованы системой бесключевого доступа, при котором автовладельцу достаточно лишь помахать рукой или притронуться к машине, чтобы та открылась, при условии, что сам ключ находится на близком расстоянии, например, лежит в кармане.

Однако мошенники могут обмануть систему при помощи специальных приспособлений, проникнуть в автомобиль и уехать на нем.

Кражи автомобилей в Великобритании и остальной Европе резко сократились по сравнению с 1990-ми годами, но последние несколько лет кривая снова пошла вверх. Специалисты винят в этом системы бесключевого доступа.

Майк Хоуз, глава SMTT, говорит, что автопромышленность чрезвычайно серьезно относится к проблеме кражи автомобилей.

"Преступники все время изыскивают новые способы кражи автомобилей. Это постоянная борьба, и именно поэтому производители вкладывают миллиарды в развитие все более совершенных способов защиты", - говорит он.