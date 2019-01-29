Эстония должна будет выплатить преступникам компенсацию в 50 000 евро

По оценке Европейского суда по правам человека, помещение менее трех квадратных метров на одного заключенного является нарушением прав человека. Поэтому семь заключенных Владимир Никитин, Мартин Виллемс, Игорь Карп, Пеэтер Ерет, Алексей Савва, Гунтарс Казикс и Виталий Тарасовский получат от государства в общей сложности более 50 000 евро компенсации, а также более 10 000 евро на расходы на юридическую помощь.

Но жалобы всех заключенных касаются предшествовавшего 2014 году периода, когда еще помещения в тюрьмах Таллинна, Харку и Мурру были такими, что на каждого заключенного приходилось менее трех квадратных метров личного пространства. 1 января 2014 года министр юстиции назначил три квадратных метра минимальным показателем, поэтому с этого времени у заключенных пропало право жаловаться на тесноту. Но не исчезло право требовать через суд от государства компенсацию за прошлые годы.

На самом деле это не первый случай, когда заключенные из-за слишком тесных камер выигрывают в Европейском суде по правам человека у Эстонии. Прецедентным случаем в 2013 году стал сидевший в тюрьме наркобизнесмен Тарки Тунис, который выиграл у государства более 7000 евро. Затем последовала волна жалоб — каждый видел в судебном решении возможность заработать денег.

Так Европейский суд по правам человека вновь решил, что наших заключенных притесняли. Хотя все заключенные подали жалобы отдельно, суд решил рассматривать их вместе, поскольку жалоба была одна — жилищные условия площадью менее трех метров на человека.

Владимир Никитин 1968 года рождения отбывает пожизненное тюремное заключение за убийство двух людей и попытку убийства. Согласно обвинению, пьяный Никитин и его соучастник Станислав Иссаев 1995 года рождения ночью 8 августа в Ида-Вирумаа в Ору ворвались в одну квартиру на улице Викеркааре и избили спящих там мужчину и женщину, а также позже пришедшего домой мужчину. После избиения Иссаев и Никитин отвезли своих жертв на микроавтобусе к обрыву Онтика и скинули их. Из трех жертв двое скончались на месте. Третьей жертве удалось выжить и на основании ее показаний полицейские задержали преступников.

Жилищные условия Никитина в период с 2007 по 2013 годы были слишком тесными и ему была назначена компенсация в 8000 евро, а также покрытие правовых расходов в размере 2000 евро.

Мартин Виллемс 1971 года рождения до сих пор отбывает наказание в тюрьме. В 2012 и 2014 годах уже ранее осужденный за наркопреступления Виллемс был признан виновным в двух различных уголовных делах и приговорен в общей сложности к десяти годам тюрьмы за то, что он перепродавал в больших количествах нелегальное оружие.

Виллемс за преступления был признан виновным и в Испании, поэтому в 2017 году к наказанию ему еще было добавлено несколько лет.