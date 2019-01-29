Эстония должна будет выплатить преступникам компенсацию в 50 000 евро
Европейский суд по правам человека сегодня решил, что в отношении семи эстонских заключенных были нарушены права - камеры были слишком тесными. Поэтому по решению суда государство должно будет выплатить преступникам, среди которых два убийцы и насильник, компенсацию в размере почти 50 000 евро, пишет Postimees.
По оценке Европейского суда по правам человека, помещение менее трех квадратных метров на одного заключенного является нарушением прав человека. Поэтому семь заключенных Владимир Никитин, Мартин Виллемс, Игорь Карп, Пеэтер Ерет, Алексей Савва, Гунтарс Казикс и Виталий Тарасовский получат от государства в общей сложности более 50 000 евро компенсации, а также более 10 000 евро на расходы на юридическую помощь.
Но жалобы всех заключенных касаются предшествовавшего 2014 году периода, когда еще помещения в тюрьмах Таллинна, Харку и Мурру были такими, что на каждого заключенного приходилось менее трех квадратных метров личного пространства. 1 января 2014 года министр юстиции назначил три квадратных метра минимальным показателем, поэтому с этого времени у заключенных пропало право жаловаться на тесноту. Но не исчезло право требовать через суд от государства компенсацию за прошлые годы.
На самом деле это не первый случай, когда заключенные из-за слишком тесных камер выигрывают в Европейском суде по правам человека у Эстонии. Прецедентным случаем в 2013 году стал сидевший в тюрьме наркобизнесмен Тарки Тунис, который выиграл у государства более 7000 евро. Затем последовала волна жалоб — каждый видел в судебном решении возможность заработать денег.
Так Европейский суд по правам человека вновь решил, что наших заключенных притесняли. Хотя все заключенные подали жалобы отдельно, суд решил рассматривать их вместе, поскольку жалоба была одна — жилищные условия площадью менее трех метров на человека.
Владимир Никитин 1968 года рождения отбывает пожизненное тюремное заключение за убийство двух людей и попытку убийства. Согласно обвинению, пьяный Никитин и его соучастник Станислав Иссаев 1995 года рождения ночью 8 августа в Ида-Вирумаа в Ору ворвались в одну квартиру на улице Викеркааре и избили спящих там мужчину и женщину, а также позже пришедшего домой мужчину. После избиения Иссаев и Никитин отвезли своих жертв на микроавтобусе к обрыву Онтика и скинули их. Из трех жертв двое скончались на месте. Третьей жертве удалось выжить и на основании ее показаний полицейские задержали преступников.
Жилищные условия Никитина в период с 2007 по 2013 годы были слишком тесными и ему была назначена компенсация в 8000 евро, а также покрытие правовых расходов в размере 2000 евро.
Мартин Виллемс 1971 года рождения до сих пор отбывает наказание в тюрьме. В 2012 и 2014 годах уже ранее осужденный за наркопреступления Виллемс был признан виновным в двух различных уголовных делах и приговорен в общей сложности к десяти годам тюрьмы за то, что он перепродавал в больших количествах нелегальное оружие.
Виллемс за преступления был признан виновным и в Испании, поэтому в 2017 году к наказанию ему еще было добавлено несколько лет.
За проживание в тесных условиях в период с 2011 до 2013 Виллемсу Эстония должна будет заплатить 8375 евро компенсации и 4000 евро на расходы на юридическую помощь.
Игорь Карп 1970 года рождения в течение десяти лет был в тюрьме пять раз. В 2016 году суд освободил его досрочно. В основном отбывал наказания за кражи.
Страдавшему с 2008 по 2013 годы от отсутствия достаточного места Карпу была назначена компенсация в 6525 евро и 1500 евро на юридические расходу.
Пеэтер Ерет 1959 года рождения неоднократно сидел в тюрьме за наркопреступления. Будучи заключенным он был весьма проблемным: неоднократно был наказан за нападения на тюремных надзирателей. Один раз он выплеснул надзирателю в лицо горячий чай, а другой — едкое чистящее средство. Также он избивал охранявшего его в больнице надзирателя. В 2017 году за содеянные преступления за решеткой ему было добавлено к сроку еще два года.
За проживание в тесных условиях с 2011 по 2013 г. Ерет получит 9975 евро.
Алексей Савва 1973 года рождения был заключенным Таллиннской тюрьмы четыре раза. В последний раз Харьюский уездный суд признал Савва виновным за масштабную махинацию с деньгами: вместе с преступной группировкой он изготовил фальшивые банковские карты, с помощью которых совершил незаконные операции на 120 000 евро.
Проживавший с 2007 по 2011 годы в тесных условиях Савва получит 4575 евро, и на правовые расходы — 1400 евро.
Гунтарс Казикс 1967 года рождения известное журналистам лицо. Ранее признанный виновным за преступления сексуального характера Казикс из-за условий заключения неоднократно через суд требовал деньги, но особых успехов ранее не добивался.
Его последнее действующее наказание было оглашено в 2010 году, когда Харьюский уездный суд приговорил его к 15 годам за пять случаев изнасилования.
Позже Казикса обвиняли в таинственном исчезновении еще одной девушки, но поскольку тело жертвы не было найдено, Казикс был признан невиновным в этом.
За тесные условия в период 2009-2011 г. Гентарс Казикс получит 4625 евро, а также компенсируют расходы на юридическую помощь в размере 1500 евро.
Виталий Тарасовский 1978 года рождения в 2010 году был признан виновным в убийстве бизнесмена Кареля Кяэрсона, в незаконном лишении свободы, ограблении, краже, в злоупотреблении важным личным документом, а также в незаконном обращении огнестрельного оружия и боеприпасов. Харьюский уездный суд приговорил его тогда к 20 годам тюрьмы.
За проживание в тесных условиях с 2008 года по 2013 год Тарасовский получит 8925 евро компенсации.