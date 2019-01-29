Поехала в Таллинн и исчезла: полиция ищет пропавшую женщину

35-летняя Мариам ушла из своего дома в Нарве 24 января и направилась в Таллинн. После этого близкие не могут с ней связаться.
По словам близких, она должна была вернуться домой в пятницу, 25 января, но до сих пор не вернулась. С пятницы ее мобильный телефон выключен. По данным полиции, она не находится ни в одной больнице.
Рост Мариам 171 см, у нее среднее телосложение. У нее длинные волосы (прическа такая же, как и на фотографии). На ней были черная длинная куртка, черные сапоги, белая вязанная шапка с помпоном, а в руках — черная сумка.
Всех, кто владеет информацией о пропавшей, просят сообщить об этом по номеру 112 или следователю Нарвского отделения полиции по номеру 5196 7060.