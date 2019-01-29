Поехала в Таллинн и исчезла: полиция продолжает искать пропавшую женщину

35-летняя Мариам ушла из своего дома в Нарве 24 января и направилась в Таллинн. С тех пор близкие не могут с ней связаться. К сегодняшнему дню в полицию поступило три сообщения о том, что похожую женщину видели в Таллинне. Но пока ее найти так и не удалось.