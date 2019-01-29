Rus.Postimees.ee112Полиция нашла поехавшую в Таллинн и пропавшую женщинуПолиция нашла поехавшую в Таллинн и пропавшую женщинуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии4 февраля 2019, 11:36Пропавшая Мариам.ФОТО: Департамент полиции и погранохраныСегодня, 4 февраля, полиция сообщила, что 35-летняя Мариам, которая 24 января направилась из Нарвы в Таллинн и пропала, была найдена.Стражи правопорядка уточнили, что местонахождение Мариам установлено и с ней все в порядке. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариинарвапоискпропавшаяталлинн