Пропавшая Мариам.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Сегодня, 4 февраля, полиция сообщила, что 35-летняя Мариам, которая 24 января направилась из Нарвы в Таллинн и пропала, была найдена.

Стражи правопорядка уточнили, что местонахождение Мариам установлено и с ней все в порядке.