Видео: россиянин избил стюардессу по пути в Турцию

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил экстренную посадку в Сочи из-за происшествия на борту. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент медики обследуют бортпроводницу.
В отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета.
"Уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство",- отмечается в сообщении.
"На борту самолета мужчина устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее, в результате чего женщина получила телесные повреждения. По предварительным данным, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан", - сообщает СК.
Из-за неадекватного поведения пассажира самолет, летевший во вторник из Петербурга в Турцию, был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи.
В МВД сообщили, что дебошира задержали сразу после приземления, это 33-летний житель Петербурга. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови.