Ср, 30.01.2019
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  • «Ты умрешь через три дня»: в Эстонии школьников запугивают странными сообщениями

«Ты умрешь через три дня»: в Эстонии школьников запугивают странными сообщениями

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Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Среди молодежи Эстонии распространяется новая опасная игра Момо, в связи с этим в полицию поступает все больше сообщений.

«У нас ученики с первого по третий классы получают сообщения, что ты умрешь через три дня», - говорит передаче «Reporter» руководитель отдела социальных медиа и веб-безопасности Департамента полиции и погранохарны Маарья Пунак.

Женщина-птица со страшной внешностью Момо звонит через WhatsApp и если ответить, начинает угрожать и принуждать ребенка или подростка выполнить опасное задание.

Момо.

ФОТО: Instagram

«Например, у нас был случай, что "если ты выйдешь из школы, ты умрешь", и ребенок не решался выйти из школы, поскольку боялся, что умрет», - рассказывает Пунак.

По своей сути распространяемая в различных странах Момо является следующим шагом игры-самоубийства «Синий кит», с которой в России связана гибель 130 детей.

«В соцсетях распространяется все больше игр-самоубийств, к которым следует очень серьезно относиться. За последние годы из-за опасных игр эстонские подростки серьезно себе навредили, например, в результате манипуляций неоднократно пробегали перед поездом и прыгали со второго этажа», - говорит автор сюжета Эло Мыттус-Леппик.

Подробнее смотрите в передаче «Reporter».

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