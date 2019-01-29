«Ты умрешь через три дня»: в Эстонии школьников запугивают странными сообщениями

«У нас ученики с первого по третий классы получают сообщения, что ты умрешь через три дня», - говорит передаче «Reporter» руководитель отдела социальных медиа и веб-безопасности Департамента полиции и погранохарны Маарья Пунак.

Женщина-птица со страшной внешностью Момо звонит через WhatsApp и если ответить, начинает угрожать и принуждать ребенка или подростка выполнить опасное задание.

Момо. ФОТО: Instagram

«Например, у нас был случай, что "если ты выйдешь из школы, ты умрешь", и ребенок не решался выйти из школы, поскольку боялся, что умрет», - рассказывает Пунак.

По своей сути распространяемая в различных странах Момо является следующим шагом игры-самоубийства «Синий кит», с которой в России связана гибель 130 детей.

«В соцсетях распространяется все больше игр-самоубийств, к которым следует очень серьезно относиться. За последние годы из-за опасных игр эстонские подростки серьезно себе навредили, например, в результате манипуляций неоднократно пробегали перед поездом и прыгали со второго этажа», - говорит автор сюжета Эло Мыттус-Леппик.