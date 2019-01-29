Фото: на пост президента Банка Эстонии претендуют Китт, Мюллер и Росс

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе глава совета центробанка Март Лаар, по словам которого совет начнет обсуждать возможные кандидатуры на своем очередном заседании 12 февраля. Совет состоит из восьми членов и для того, чтобы определиться с наиболее успешным кандидатом в президенты центробанка, его кандидатуру должны поддержать не менее пяти членов совета.

«На пост следующего президента Банка Эстонии претендуют достойные люди. Я как глава совета центробанка стою за то, чтобы выборы нового главы Банка Эстонии прошли прозрачно и гладко», - подчеркнул Март Лаар.

В пресс-службе Swedbank агентству BNS сообщили, что сейчас Китт продолжает работать на посту генерального директора Swedbank в Эстонии. В Министерстве финансов также сообщили, что Росс и по сей день является вице-канцлером ведомства по вопросам финансовой политики и внешних отношений.

Срок полномочий нынешнего президента Банка Эстонии Ардо Ханссона истекает 6 июня этого года. По закону, срок полномочий президента центробанка составляет семь лет, на этот пост кандидат избирается на один срок.